UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời báo cáo chương trình, nội dung dự kiến của kỳ họp thường lệ lần thứ 3, HĐND thành phố khóa IX. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý trên địa bàn.

Các ý kiến tập trung đề nghị tăng cường kiểm soát hoạt động của xe chở than đi qua địa bàn nhằm bảo đảm an toàn giao thông; xử lý tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên tuyến đường Hồ Chí Minh; quan tâm đầu tư chợ khu vực biên giới. Cử tri cũng kiến nghị xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã đã nghỉ việc; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại các cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp một số trụ sở làm việc; xây dựng cầu, đường, ngầm tràn tại các khu vực thường bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm các chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, phù hợp với trình độ chuyên môn và điều kiện thực tế.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát với thực tiễn của cử tri. Đây đều là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, cần được các cấp, các ngành quan tâm xem xét, giải quyết.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí Hoàng Hải Minh đề nghị các địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời rà soát, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng xem xét giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư, hỗ trợ các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thành phố cũng đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chính sách nhằm cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi. Đề nghị các địa phương chủ động tận dụng các cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của thành phố.