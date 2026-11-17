Tham dự buổi làm việc có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Hải Vân quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, thuộc địa giới hành chính của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc quân sự, gắn với quá trình bảo vệ Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn. Di tích được hai địa phương phối hợp đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1/8/2024.

Tại buổi làm việc, hai địa phương tập trung trao đổi về phương án quản lý luân phiên di tích theo chu kỳ 3 năm; cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và chính quyền địa phương phía Đà Nẵng; việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan từ ngày 2/6/2026 theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế.

Theo thống kê, đến ngày 31/10/2026, Hải Vân quan đón 76.727 lượt khách, trong đó có 23.955 lượt khách quốc tế và 52.772 lượt khách Việt Nam. Tổng doanh thu phí tham quan đạt gần 4,97 tỷ đồng, cho thấy sức hút của di tích và tiềm năng phát triển du lịch gắn với giá trị di sản của hai địa phương.

Tuy nhiên, quá trình quản lý, khai thác di tích vẫn đặt ra một số vấn đề cần phối hợp giải quyết, nhất là hoàn thiện cơ chế quản lý, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; tổ chức giao thông, bố trí điểm dừng đỗ phương tiện; bổ sung rào chắn, biển cảnh báo an toàn; nâng cấp tiện ích phục vụ khách tham quan và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hai địa phương thống nhất hướng đến hoàn thiện, ký kết Quy chế phối hợp quản lý, khai thác và phát huy giá trị Di tích quốc gia Hải Vân quan, tạo cơ sở cho công tác quản lý lâu dài. Đồng thời, rà soát phương án và lộ trình quản lý luân phiên trong giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, nhân lực và quy trình bàn giao, bảo đảm hoạt động bảo tồn, đón khách không bị gián đoạn.

Đối với khu vực đèo Hải Vân, hai bên cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch. Việc nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe tập trung, tổ chức các điểm dừng đỗ phù hợp địa hình, bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn và cảnh báo nguy hiểm là những giải pháp cần được quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh quản lý di tích, liên kết phát triển du lịch cũng là nội dung trọng tâm tại buổi làm việc. Thời gian qua, Huế và Đà Nẵng đã phối hợp với Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tham gia hội chợ, giới thiệu điểm đến tại các thị trường, đón đoàn khảo sát và quảng bá trên nền tảng số.

Tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” Huế - Đà Nẵng và ngược lại, với hai đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4, đã trở thành sản phẩm liên kết đặc sắc, góp phần kết nối các điểm đến, di sản và trải nghiệm văn hóa giữa hai địa phương. Sản phẩm tiếp tục được quảng bá tại các sự kiện văn hóa, du lịch và chương trình xúc tiến thị trường trong năm 2026.

Thời gian tới, hai địa phương định hướng mở rộng hợp tác, liên kết với Quảng Trị, tập trung quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm liên vùng; chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch xanh, bền vững. Trọng tâm là kết nối các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và biển đảo; xây dựng các hành trình liên tuyến từ 3 - 5 ngày phục vụ khách trong nước và quốc tế.

Hai bên cũng đề xuất phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến tại thị trường trọng điểm, tham gia hội chợ và sự kiện du lịch trong nước, quốc tế; xây dựng chương trình kích cầu chung, duy trì quảng bá trên nền tảng số. Đồng thời, nghiên cứu ký kết lại Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ba địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị, phù hợp với tình hình tổ chức và địa giới hành chính sau sắp xếp.