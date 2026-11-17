Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tại phường Thuận An.

Vốn chờ mặt bằng

Dự án đường Lâm Hoằng nối dài (phường Vỹ Dạ) khởi công tháng 7/2023, tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Sau hơn 3 năm triển khai, công trình vẫn chưa có đủ mặt bằng để thi công. Đến cuối tháng 10/2026, nhà thầu mới thảm bê tông nhựa được 70m đầu tuyến. Trong số 38,8 tỷ đồng vốn đã bố trí, chủ đầu tư đã giải ngân 32,4 tỷ đồng. Riêng năm 2026, dự án được giao 3,5 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 1,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo tiến độ, tuyến đường ảnh hưởng đến 19 thửa đất, gồm 13 thửa đất ở của các hộ gia đình, 1 thửa của tổ chức và 5 thửa do UBND phường quản lý. Phường Vỹ Dạ đã phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng điện, viễn thông với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng; đồng thời bàn giao 12 trong số 13 thửa đất ở. Riêng hạng mục di dời hạ tầng cấp nước vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Chủ đầu tư dự án cũng có văn bản đề xuất được kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Mới đây, trong đề xuất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng đề xuất đưa dự án này vào danh sách 35 dự án chậm giải phóng mặt bằng. Sở cũng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện tuyến đường này thêm 9 tháng, từ ngày 31/12/2026 đến ngày 30/9/2027.

Ông Lê Viết Hoàng Thành, Công ty cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công dự án cho biết, ngoài khó khăn về giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án kéo dài trong khi chi phí nhân công, vật liệu tăng so với dự toán ban đầu gây thêm áp lực cho đơn vị. “Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành dự án, bàn giao mặt bằng đến đâu, chúng tôi sẽ huy động nhân, vật lực thi công đến đó nhằm đảm bảo tiến độ đề ra”, ông Lê Viết Hoàng Thành nói.

Cùng với dự án đường Lâm Hoằng nối dài, trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Xây dựng cũng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện 75 dự án và dừng thực hiện 7 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong số các dự án cần điều chỉnh thời gian, có 18 dự án gần hoàn thành, cần thêm thời gian để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán; 52 dự án cần điều chỉnh thời gian để tiếp tục triển khai và 6 dự án chậm tiến độ do năng lực nhà thầu hoặc các nguyên nhân khác.

Đáng chú ý, trong 52 dự án cần điều chỉnh thời gian để tiếp tục triển khai, có 35 dự án chậm giải phóng mặt bằng do vướng chính sách bồi thường, thay đổi địa giới hành chính, chuyển giao hồ sơ, nhiệm vụ khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 15 dự án chậm bố trí vốn, chủ yếu do khả năng cân đối ngân sách của cấp huyện cũ còn hạn chế. Hai dự án còn lại phát sinh thêm thủ tục bàn giao hồ sơ, điều chuyển vốn và điều chỉnh hợp đồng khi chuyển từ cấp huyện lên thành phố.

Đối với 7 dự án được đề xuất dừng thực hiện, Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Tài chính chủ trì rà soát từng trường hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư để tránh lãng phí phần nguồn lực đã đầu tư.

Dự án đường Lâm Hoằng nối dài vẫn chậm bàn giao mặt bằng.

Gắn tiến độ bàn giao mặt bằng với kế hoạch vốn

Để có cơ sở xem xét thời gian cần gia hạn, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chủ đầu tư cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND cấp xã xác định số ngày chậm ở từng dự án. Liên quan đến phần đất còn phải bàn giao, dự án được gia hạn, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường phải phối hợp với địa phương lập kế hoạch giải phóng mặt bằng. Từ kế hoạch này, chủ đầu tư mới có căn cứ để thống nhất lại lịch thi công với nhà thầu.

Về nguyên nhân chậm bố trí vốn, Sở Tài chính cho rằng, chủ yếu do nguyên nhân khách quan. Nhiều dự án đề xuất gia hạn sử dụng vốn do cấp huyện cũ bố trí, trong khi khả năng cân đối kinh phí của cấp huyện còn hạn chế. Việc giao kế hoạch vốn cần thời gian thực hiện thủ tục, phụ thuộc vào kỳ họp HĐND thành phố và chịu ảnh hưởng của quá trình bàn giao sau hai lần sắp xếp bộ máy. Với dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiến độ giao vốn còn phụ thuộc vào tiến độ thu. Một số dự án vướng mặt bằng hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không giải ngân được nên bị cắt giảm vốn, dẫn đến thiếu vốn khi triển khai tiếp.

Sở Xây dựng cũng ghi nhận tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng chủ yếu do chuyển giao dự án khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, chậm bố trí vốn, vướng mặt bằng hoặc nhà thầu thi công chậm. Một số công trình gần hoàn thành cần thêm thời gian để nghiệm thu, bàn giao. Tuy nhiên, việc tập hợp hồ sơ để chứng minh nguyên nhân và xác định số ngày chậm của từng dự án gặp khó khăn, mất nhiều thời gian. Với các dự án cần tiếp tục triển khai, việc điều chỉnh thời gian là cần thiết để hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đúng mục tiêu và tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Cùng với đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện, Sở Xây dựng kiến nghị các chủ đầu tư bổ sung tài liệu giải trình và cam kết thực hiện đúng tiến độ nếu dự án được điều chỉnh.

Ông Huỳnh Minh Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng lưu ý, các chủ đầu tư phải làm rõ căn cứ khi đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án. Việc chứng minh dự án chậm do điều kiện bất khả kháng hoặc do hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2025 là khâu khó trong quá trình giải trình. Vì vậy, các chủ đầu tư phải tập trung máy móc, nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp ở những hạng mục đã đủ điều kiện thi công.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh, thời gian thực hiện dự án được tính từ thời điểm quyết định đầu tư đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Vì thế, khi lập tiến độ, chủ đầu tư cần dành đủ thời gian cho cả khâu nghiệm thu, bàn giao sau khi nhà thầu hoàn tất phần xây lắp.

Liên quan đến thời gian thực hiện dự án, UBND TP. Huế thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 18 dự án cần hoàn tất nghiệm thu, bàn giao, quyết toán và 58 dự án cần tiếp tục triển khai. Đồng thời, những dự án chậm do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư, các đơn vị phải lập kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.