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Đoàn ĐBQH thành phố thăm, chúc mừng tập thể Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

HNN.VN - Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách TP. Huế đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

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 Đồng chí Nguyễn Thị Sửu tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là một trong 5 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên trên toàn quốc và 1 trong 6 trường cao đẳng thực hiện trung tâm quốc gia về đào tạo nghề chất lượng cao (theo nghị quyết 387 của chính phủ).

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh hơn 2.150 học sinh, sinh viên; quy mô đào tạo năm học 2026 - 2027 dự kiến đạt 4.069 học sinh, sinh viên. Công tác đào tạo ngày càng gắn với nhu cầu doanh nghiệp; hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và đổi mới chương trình đào tạo tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố và Đoàn ĐBQH  thành phố trong việc tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cho thành phố và khu vực.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đạt được trong công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề ngày càng cao, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, lấy nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động làm cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để tạo thêm cơ hội học tập, thực hành và việc làm cho học sinh, sinh viên. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Huế và khu vực.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Nguyễn Thị Sửu gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường, mong muốn các thầy cô tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
Nguyễn Thị SửuĐoàn đại biểu Quốc hộiHuếCao đẳngCông nghiệp
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