Lãnh đạo TP. Huế thăm, tặng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, năm nay là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức gắn liền với Ngày văn hóa Việt Nam, tạo bước đổi mới trong phương thức tổ chức. Sau sáp nhập, toàn thành phố hiện duy trì hơn 500 tổ dân phố (TDP), trong đó có những TDP quy mô lớn trên 1.000 hộ dân. Thành phố đã chủ động bố trí hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho các TDP tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng vui tươi, ý nghĩa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Huế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận

Hiện nay, MTTQ thành phố đang đẩy mạnh các phong trào thi đua và cuộc vận động trọng tâm như: “Hiến đất mở đường” (giai đoạn 2026 - 2030), “Mua hàng lấy hóa đơn”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, triển khai đề án giảm nghèo và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Ngày Chủ nhật xanh”.

Phát biểu tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận trong thành công chung của thành phố thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố đang bứt phá đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực từ thu hút đầu tư, phát triển du lịch đến hạ tầng đô thị. Những kết quả đó có dấu ấn đậm nét của công tác vận động quần chúng của mặt trận các cấp.

Bước sang giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các phong trào thi đua cần được triển khai đồng bộ, khoa học, kiên trì và thực chất.