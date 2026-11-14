Đoàn lãnh đạo thành phố do Đại tá Đoàn Sinh Hòa làm trưởng đoàn (bên phải) tặng hoa chúc mừng đến lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế.

Tại buổi đến thăm, Đại tá Đoàn Sinh Hòa đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của Trung tâm. Đồng chí nhấn mạnh, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, đặc biệt trong môi trường giáo dục quốc phòng và an ninh. Những năm qua, Trung tâm đã khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục kiến thức quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và tác phong quân sự cho hàng vạn sinh viên.

Qua đó, đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Chỉ huy trưởng chúc tập thể nhà trường luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đưa sự nghiệp giáo dục quốc phòng và an ninh ngày càng phát triển.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên. Đơn vị quyết tâm phấn đấu xây dựng Trung tâm thực sự trở thành một "địa chỉ đỏ" uy tín trong công tác đào tạo, bồi đắp và vun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.