  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 07/10/2026 11:18

Chủ tịch UBND thành phố sẽ đối thoại với thanh niên vào giữa tháng 11

HNN.VN - Sáng 7/10, Sở Nội vụ tổ chức họp triển khai, phân công thực hiện công tác tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2026.

Chủ tịch UBND phường Phú Bài đối thoại với thanh niên năm 2026Lắng nghe tâm tư, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên20 triệu thanh niên sẽ quyết định vị thế và tầm vóc của Việt Nam trong kỷ nguyên số

Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trao đổi, thống nhất nội dung chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2026. 

Tại cuộc họp, đại diện các bên liên quan đã trao đổi, thống nhất các nội dung chuẩn bị và phân công nhiệm vụ phục vụ tổ chức hội nghị đối thoại. Trong đó, tập trung vào công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức gian hàng triển lãm và tổng hợp các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.

Với chủ đề “Phát huy thanh niên trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, hội nghị đối thoại dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11/2026 với khoảng 500 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn thành phố tham dự.

Đoàn viên, thanh niên có thể quét mã QR để gửi câu hỏi, ý tưởng, đề xuất đến hội nghị đối thoại. 

Hội nghị là dịp để Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Qua đó, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên; đồng thời cung cấp, phổ biến các chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Đây cũng là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm bắt những chủ trương của thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các chương trình hành động trọng điểm. Từ đối thoại, thanh niên có cơ hội bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất về chính sách phát triển thanh niên, giải quyết việc làm, khởi nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Để chuẩn bị nội dung đối thoại, đoàn viên, thanh niên được khuyến khích gửi câu hỏi, ý tưởng, đề xuất và những vấn đề thực tế quan tâm đến hội nghị, nhất là các nội dung về khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và chính sách dành cho thanh niên. Các ý kiến, câu hỏi và đề xuất sẽ được tổng hợp để phục vụ nội dung hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2026.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtổ chứchội nghịđối thoạichủ tịch ubndthành phốđoàn viênthanh niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn “độ, chế xe”

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Huế cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, nhằm chủ động ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn “độ, chế xe”
Chia sẻ video gây ảnh hưởng an ninh trật tự, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 6/10, Công an phường Kim Long cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh L.C.Q. (trú tại phường Kim Long) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính đe dọa, kích động mâu thuẫn, chia rẽ hoặc gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chia sẻ video gây ảnh hưởng an ninh trật tự, bị phạt 7,5 triệu đồng
Hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương cho doanh nghiệp

Ngày 6/10, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và nhóm yếu thế.

Hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương cho doanh nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top