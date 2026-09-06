Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Mở không gian mới cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Theo Kế hoạch số 11255/KH-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, được thực hiện trên cơ sở đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10197/VPCP-QHĐP ngày 6/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 có chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm"

Đây không chỉ là một cuộc đối thoại chính sách, mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để tiếng nói, sáng kiến và những trăn trở của thanh niên được trực tiếp chuyển tải tới Chính phủ.

Gỡ điểm nghẽn, tạo cơ hội cho thanh niên

Một trong những trọng tâm của chương trình là đánh giá kết quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, nhất là các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Từ thực tiễn, chương trình sẽ tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập mà thanh niên đang gặp phải, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Đặc biệt, vấn đề đào tạo kỹ năng cho thế hệ trẻ sẽ được đặt ở vị trí quan trọng. Các nội dung trao đổi hướng tới tăng cường đào tạo kỹ năng số, công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Mục tiêu là giúp thanh niên nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất và hiệu quả lao động, đồng thời sẵn sàng tham gia những ngành nghề mới đang hình thành trong nền kinh tế số.

Từ ý tưởng khởi nghiệp đến cơ hội trên thị trường

Một nội dung đáng chú ý khác là các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Các vấn đề về tiếp cận thông tin thị trường lao động, vốn, tín dụng, đất đai, khoa học - công nghệ sẽ được trao đổi cùng những giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, chương trình cũng hướng tới thúc đẩy thanh niên ứng dụng AI, công nghệ số và các mô hình đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, đồng thời hỗ trợ xây dựng và phát triển các dự án khởi nghiệp của người trẻ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ những ý tưởng ban đầu, chương trình hướng tới tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.

Qua đó, tinh thần tiên phong, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm của thanh niên được kỳ vọng trở thành một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Đối thoại để chính sách sát thực tiễn hơn

Chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các kiến nghị sẽ được trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền; những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý sẽ được định hướng giải quyết sau hội nghị. Việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm bảo đảm đối thoại thực sự đi vào thực chất.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ bắt đầu lúc 14 giờ ngày 15/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Với trọng tâm đặt vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kỹ năng và việc làm, cuộc đối thoại được kỳ vọng mở thêm những cơ hội để thanh niên phát huy năng lực, biến ý tưởng thành giá trị và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước.