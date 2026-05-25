Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Sáng 4/6, Phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội)

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Đại biểu Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Anh hùng Lao động...

Cùng với đó là 780 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn và đông đảo người lao động cả nước.

Đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Đại hội không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cơ bản đồng tình với Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, chưa thật sự đi sâu vào những vấn đề người lao động cần nhất.

Năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh, giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn… Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, thực chất hơn.

Định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn phải cùng Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời.

Công đoàn Việt Nam phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động; mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.

Đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.

Công đoàn Việt Nam cần đẩy mạnh số hóa để đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn số không chỉ là có phần mềm quản lý đoàn viên, mà phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn; giúp tổ chức công đoàn nắm tình hình lao động, dự báo sớm tranh chấp. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đưa tinh thần Đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.

Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xúc động nói: Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam, Người đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân nước ta.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đại hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã cống hiến, lao động, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Đề cập tới giai đoạn 2023-2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn, phát huy truyền thống, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm, phát huy hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27,2 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong hai năm rưỡi qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân.

Đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; sự đồng hành của người sử dụng lao động và trên hết là tinh thần chủ động, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém đòi hỏi phải sớm khắc phục. Đó là: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và tình hình quan hệ lao động còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ; việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động có lúc, có nơi, có việc chậm, bỏ trống, chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Cá biệt còn có công nhân lao động vi phạm pháp luật. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra; cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu, một bộ phận yếu, chưa đáp ứng yêu cầu; mô hình tổ chức bộ máy và việc vận hành bộ máy sau sắp xếp còn bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ở một số nội dung, lĩnh vực còn chậm, kết quả chưa cao.

Trong phần kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Trong những ngày này, hàng chục triệu đoàn viên, người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào các đại biểu dự Đại hội, đặt kỳ vọng lớn lao vào những quyết định sáng suốt từ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị mỗi đại biểu dự đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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