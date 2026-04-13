Cải cách thể chế để thúc đẩy phát triển

Người dân quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vỹ Dạ

Từ chủ trương lớn đến yêu cầu thực tiễn

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định hoàn thiện thể chế phát triển là “đột phá của đột phá”. Đây không chỉ là định hướng chiến lược ở tầm quốc gia mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với từng địa phương: Làm sao để thể chế không nằm trên giấy, mà trở thành công cụ vận hành hiệu quả trong quản lý, phục vụ Nhân dân.

Từ thực tiễn những khó khăn của người dân và doanh nghiệp (DN) thường không đến từ những vấn đề quá lớn, mà xuất phát từ những khâu rất cụ thể: Quy trình chưa thống nhất, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, thủ tục liên quan nhiều cơ quan nhưng thiếu đầu mối rõ ràng, hay việc phối hợp chưa thật nhịp nhàng. Những “điểm nghẽn” này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ trở thành lực cản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại thành phố Huế, tinh thần này đang được cụ thể hóa khá rõ nét. Trong quý I năm nay, toàn thành phố cung cấp 2.131 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 790 dịch vụ toàn trình. Cùng với đó là 41 điểm tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính và 166 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lên hơn 93%.

Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực số hóa mà còn cho thấy quá trình chuẩn hóa quy trình, giảm khâu trung gian đang được triển khai thực chất - một biểu hiện rõ ràng của việc hoàn thiện thể chế trong phạm vi thẩm quyền địa phương.

Đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Với người dân, thể chế không phải là những thuật ngữ lớn, mà được cảm nhận qua những điều rất cụ thể: Hồ sơ có được hướng dẫn rõ ràng ngay từ đầu hay không, có phải đi lại nhiều lần hay không, có được giải quyết đúng hẹn hay không?

Câu chuyện tại khu vực Bàu Hạ, phường Hóa Châu đầu tháng 4 này là một minh chứng sinh động. Sau nhiều năm chờ đợi, các hồ sơ đất đai tồn đọng đã từng bước được tháo gỡ. Bà Đặng Thị Trang, một hộ dân vừa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau hàng chục năm chờ đợi chia sẻ, niềm vui không chỉ là “có sổ”, mà còn là sự yên tâm để ổn định cuộc sống, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.

Đối với cộng đồng DN, yêu cầu đặt ra cũng rất cụ thể. Ông Trương Công Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Việt Trung cho rằng, DN mong muốn môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi; các vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời.

Ý kiến này phản ánh mong muốn mang tính cốt lõi: Thể chế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào khâu tổ chức thực hiện, khi các quy trình rõ ràng hơn, đầu mối trách nhiệm cụ thể hơn và sự phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ hơn.

Thực tế cho thấy, trong quý I/2026, chính quyền thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của 4 tổ công tác nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư; đồng thời xử lý, đưa vào hoạt động 16/38 dự án chậm tiến độ. Đây là những bước đi cụ thể để thể chế không dừng ở định hướng mà được hiện thực hóa bằng kết quả.

Tuy nhiên, sức ép vẫn còn không nhỏ khi số DN tạm ngưng hoạt động vẫn cao hơn số DN thành lập mới. Điều này cho thấy cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và nâng hiệu quả thực thi vẫn là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới.

Nâng trách nhiệm công vụ, hoàn thiện từ thực tiễn

Hoàn thiện thể chế không chỉ là câu chuyện của quy định, mà còn gắn chặt với con người thực thi. Quy trình dù được thiết kế tốt đến đâu nhưng nếu thiếu trách nhiệm, thiếu sự quyết liệt thì hiệu quả vẫn bị hạn chế.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, việc đẩy mạnh số hóa, công khai quy trình đang giúp người dân tiếp cận thủ tục thuận lợi hơn, giảm tiếp xúc trực tiếp và tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, một số lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, vẫn còn tình trạng trễ hạn do liên quan nhiều khâu, nhiều ngành, đòi hỏi phải tiếp tục cải thiện sự phối hợp liên thông.

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, cải cách thể chế chỉ thực sự hiệu quả khi đi đôi với nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu quy định đã rõ nhưng tổ chức thực hiện chưa nghiêm thì hiệu quả mang lại sẽ chưa như kỳ vọng.

Điều này cho thấy, hoàn thiện thể chế là một quá trình vừa làm, vừa rà soát, vừa điều chỉnh từ thực tiễn. Không phải chờ đến khi thể chế hoàn thiện mới triển khai, mà chính trong quá trình thực hiện, những bất cập mới được nhận diện để tiếp tục tháo gỡ.

Thành phố tiếp tục tập trung vào hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và mức độ hài lòng của người dân. Khi người dân bớt đi lại, DN bớt vướng mắc, bộ máy vận hành thông suốt hơn, đó cũng là lúc nghị quyết được hiện thực hóa bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống.