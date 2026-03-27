Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

Các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an thành phố năm 2025; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng lực lượng Công an chính quy, hiện đại.

Năm 2025, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, Công an thành phố đã giải quyết đúng hạn gần 1.160.838 hồ sơ, thủ tục hành chính; cấp 100% tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài; hướng dẫn kích hoạt 860.990 tài khoản VNeID. Với những kết quả đạt được, chỉ số cải cách hành chính của Công an thành phố được xếp loại xuất sắc, đứng thứ 6 toàn quốc.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số phòng đã trình bày tham luận, tập trung đánh giá kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số; số hóa hồ sơ, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, rà soát, đơn giản hóa quy trình công tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính trong tình hình mới; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh cần tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế tối đa hồ sơ trễ hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các nền tảng số phục vụ công tác nghiệp vụ.

Dịp này, đã có 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2025. Hội nghị cũng đã phát động Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” năm 2026 trong toàn lực lượng nhằm khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, báo cáo viên Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Đồng thời, trao đổi một số nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính trên môi trường dữ liệu cho các đại biểu tham dự.