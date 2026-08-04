Tăng tốc thực thi bằng cơ chế phối hợp

Xã Chân Mây - Lăng Cô đối thoại với người dân để thúc đẩy giải phóng mặt bằng.

Sức mạnh từ những dự án trọng điểm

Chân Mây - Lăng Cô đang là nơi kiểm chứng rõ nhất năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền thành phố. Khi hàng loạt dự án động lực cùng khởi động, giải phóng mặt bằng trở thành phép thử của khả năng điều hành và phối hợp trong toàn hệ thống.

“Chân Mây - Lăng Cô là ‘đỉnh’ của Huế”, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô ví von khi nói về áp lực hiện nay. Theo ông, sau khi giải phóng hoàn thành khoảng 164ha mặt bằng phục vụ dự án Kim Long Motor, địa phương tiếp tục triển khai gần 200ha khu phi thuế quan Chân Mây, 200ha Khu Công nghiệp Sài Gòn - Kim Long OTO và khoảng 200 - 250ha cho dự án Thép Xanh.

“Tình hình thực sự rất nóng. Doanh nghiệp kỳ vọng, thành phố kỳ vọng và bản thân địa phương cũng chịu sức ép rất lớn về tiến độ”, ông Hùng chia sẻ.

Áp lực không chỉ đến từ diện tích cần thu hồi mà còn từ tiến độ các dự án. Khi nhà đầu tư đã sẵn sàng triển khai, chỉ cần một khâu chậm trong bồi thường hoặc bàn giao mặt bằng cũng có thể kéo lùi cả chuỗi đầu tư. Trong khi đó, cán bộ cơ sở phải đồng thời giải quyết hồ sơ đất đai, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, vận động người dân và xử lý nhiều phát sinh. Khối lượng công việc ấy buộc các cơ quan liên quan phải vận hành trên cùng một quy trình, thay vì mỗi đơn vị chỉ hoàn thành phần việc của mình.

Thực tế tại Chân Mây - Lăng Cô cho thấy hiệu quả đến từ sự phối hợp đồng bộ. Chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cùng các sở, ngành thường xuyên rà soát hiện trạng, thống nhất mốc giới, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Những diện tích hoàn thành kiểm đếm được bàn giao cuốn chiếu để nhà đầu tư triển khai thi công, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện.

Theo ông Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, sau khi có bảng giá đất mới vào tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng chuyển biến rõ rệt. Các đơn vị liên quan đồng loạt vào cuộc, đẩy nhanh các thủ tục từ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến phê duyệt hồ sơ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm tăng tốc triển khai.

Từ thực tiễn Chân Mây - Lăng Cô có thể thấy, kết quả giải phóng mặt bằng không chỉ đến từ quyết tâm của địa phương mà từ sự phối hợp của cả hệ thống. Khi mỗi khâu được kết nối trong một quy trình thống nhất, áp lực được chuyển hóa thành kết quả, mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố Huế.

Từ “phối hợp hành chính” đến “phối hợp hành động”

Nếu Chân Mây - Lăng Cô cho thấy cơ chế phối hợp có thể tạo ra tốc độ trong tổ chức thực hiện, thì thực tiễn ở Thuận Hóa và Phú Vang lại chỉ ra điều ngược lại: chỉ cần một mắt xích chưa vận hành thông suốt, áp lực sẽ dồn xuống cấp cơ sở. Điều đó cũng lý giải vì sao tại hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận chất lượng phối hợp có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Ở phường Thuận Hóa, những bất cập ấy thể hiện rõ trong quản lý hộ kinh doanh và thu ngân sách. Bình quân một cán bộ thuế phải phụ trách 800 - 1.000 hộ kinh doanh. Khi lực lượng chuyên trách không đủ bám sát địa bàn, chính quyền cơ sở được giao phối hợp nhưng thiếu cơ chế, công cụ để chủ động thực hiện, trong khi lực lượng tổ dân phố cũng chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Để tháo gỡ vướng mắc, phường Thuận Hóa đã chủ động làm việc trực tiếp với các sở, ngành. Đồng thời, đổi mới quy trình điều hành bằng việc các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia ngay từ đầu các cuộc họp bàn chủ trương, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thống nhất cách triển khai. Cách làm này giúp công việc linh hoạt hơn, nhưng cũng cho thấy hiệu quả vẫn phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của địa phương hơn là một cơ chế phối hợp thống nhất.

Tại Phú Vang, áp lực còn lớn hơn khi nhiều nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã. Theo ông Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang, trong khi hệ thống hướng dẫn chuyên ngành chưa hoàn thiện, địa phương phải quản lý 42 cơ sở nhà, đất dôi dư với diện tích khoảng 15,4ha; tiếp nhận hơn 1.650 hồ sơ đất đai, phát sinh 235 đơn thư, nhưng vẫn còn 872 hồ sơ tồn đọng cùng hơn 100 đơn thư phức tạp. Khối lượng công việc tăng mạnh trong khi cơ chế hỗ trợ từ cấp trên chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Từ thực tiễn đó có thể thấy, năng lực thực thi không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng địa phương mà còn ở chất lượng phối hợp của cả hệ thống. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp giữa các sở, ngành theo hướng thực chất; quán triệt phương châm “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Cùng với đó là duy trì cơ chế giao ban, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở và xử lý ngay những khó khăn phát sinh, thay vì để địa phương tự xoay xở.