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ClockThứ Hai, 03/08/2026 15:23

Các trường liên cấp ở A Lưới tăng tốc về đích trước năm học mới

HNN - Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS (Trường liên cấp) xã A Lưới 3, A Lưới 4 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính thiết yếu để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027.

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Nỗ lực thi công

Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng sau thời gian nỗ lực thi công, dự án Trường liên cấp A Lưới 4 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 cùng các đơn vị thi công đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đưa công trình về đích an toàn, chất lượng.

Dự án Trường liên cấp A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, phục vụ 1.318 học sinh. Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp các hạng mục công trình đã hoàn thành 100%. Lũy kế khối lượng thực hiện toàn dự án đạt 77,5%, bao gồm cả vật liệu và thiết bị hoàn thiện đã được đặt hàng, với tổng giá trị giải ngân đạt trên 124/227 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55%, đồng thời hoàn tất hồ sơ thanh toán bổ sung 7,7 tỷ đồng.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều hạng mục của công trình Trường liên cấp A Lưới 4 đang bám sát tiến độ hoàn thiện, như khối THCS đạt 88% và khối tiểu học đạt 83% khối lượng, đã cơ bản hoàn thành lợp mái, xây trát tường trong, đồng thời đang đẩy mạnh ốp lát và sơn bả.

Đối với khối hành chính đã đạt 84% khối lượng, hoàn thành lắp vì kèo thép, lợp mái và đang hoàn thiện các tầng. Các hạng mục phụ trợ, giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước cũng đang tiến hành rải cấp phối đá dăm, đúc bó vỉa, lát gạch terrazzo sân vườn và hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho năm học 2026 - 2027, chủ đầu tư dự án Trường liên cấp A Lưới 3 là Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố cũng đang tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Trường liên cấp A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, đáp ứng quy mô học tập cho 1.085 học sinh và 160 học sinh nội trú. Tính đến cuối tháng 7/2026, khối lượng xây lắp tổng thể dự án đã đạt trên 90%. Trong đó, các khối phòng học THCS, tiểu học, nhà học bộ môn đạt từ 88% đến 90% khối lượng. Các hạng mục thiết yếu gồm nhà bếp ăn và nhà công vụ giáo viên đạt 99% khối lượng...

 Nhiều hạng mục phụ trợ như đường nội bộ, trồng cây tại các trường liên cấp đã hoàn thành.

Sớm về đích

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, khó khăn nhất hiện nay là đơn vị thi công chưa huy động đủ nhân công theo kế hoạch cam kết, mặc dù chủ đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc họp và nhắc nhở nhiều lần bằng văn bản. Ngoài ra, trên địa bàn xã A Lưới 4 đang vào mùa mưa dông nên gây khó khăn cho thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục ngoài trời.

Nhằm khắc phục triệt để các vướng mắc, chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp tăng cường nhân lực và thiết bị. Cụ thể, đơn vị bổ sung thêm lực lượng từ ngày 1/8, nâng tổng số nhân công trung bình lên 615 người/ngày, bao gồm cả 150 chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ. Đồng thời, các nhà thầu cũng bổ sung thêm máy đào, ủi, lu và xe ô tô tải tự đổ.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng yêu cầu liên danh nhà thầu bổ sung cán bộ kỹ thuật chuyên ngành cho các khối nhà và yêu cầu ban lãnh đạo điều hành phải có mặt trực tiếp 24/24 tại công trình. Tận dụng tối đa thời tiết, tập trung thi công các hạng mục ngoài trời vào buổi sáng sớm, còn buổi chiều và tối chuyển sang thi công trong nhà.

 Trường liên cấp A Lưới 4 chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư cũng điều chuyển một phần khối lượng thi công chậm tiến độ của Công ty 129 sang Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế (đơn vị đã được kiểm tra năng lực đáp ứng). Đồng thời, áp dụng các điều khoản phạt hợp đồng đối với Liên danh Công ty 129 - Đất Việt theo quy định.

Với mục tiêu đưa công trình vào hoạt động phục vụ năm học mới, chủ đầu tư đã xây dựng lộ trình cụ thể để cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ. Theo ông Hồ Hữu Phú, do thời tiết làm ảnh hưởng đến một số hạng mục ngoài trời, chủ đầu tư đã kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố xem xét, cho phép các hạng mục như nhà ăn, nhà nội trú học sinh, giáo viên, nhà đa năng và hạ tầng phụ trợ được hoàn thành trước ngày 30/8. Mặt khác, đề xuất Sở Xây dựng hỗ trợ kết nối, huy động thêm nguồn lực nhân công từ các nhà thầu trên địa bàn thành phố để dự án sớm về đích đúng tiến độ.

Để kịp mốc tiến độ, chủ đầu tư dự án Trường liên cấp A Lưới 3 cũng thường xuyên duy trì khoảng 350 công nhân làm việc liên tục. Dự kiến, trước ngày 15/8, toàn bộ các hạng mục chính, thiết yếu của công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác trong năm học mới. Đồng thời, công trình sẽ bàn giao chính thức trước ngày 25/8.

Sớm triển khai xây dựng Trường liên cấp A Lưới 1

Dự án Trường liên cấp A Lưới 1 có tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng, phục vụ khoảng 1.435 học sinh. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn ngoài thực địa đã hoàn tất. UBND xã A Lưới 1 đã bàn giao mặt bằng khu đất xây dựng công trình cho chủ đầu tư để thực hiện thủ tục giao đất xây dựng dự án theo đúng quy định. Để triển khai dự án đúng tiến độ, Ban QLDA đã đề xuất UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thi công xây dựng song song với quá trình làm thủ tục giao đất.
Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
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