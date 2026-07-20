Vinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026

Vinh danh giải Nhất. (Ảnh: HNV)

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Lễ bế mạc và công bố Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Việt Nam AI Innovation Challenge - VAIC 2026) đã chính thức diễn ra thành công rực rỡ sau chuỗi 48 giờ hackathon.

Chương trình được đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn.

VAIC 2026 đã quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia với vai trò diễn giả, mentor và giám khảo, tạo môi trường kết nối tri thức, đồng hành cùng các đội thi phát triển những giải pháp AI có giá trị thực tiễn và từng bước vươn ra thị trường khu vực, quốc tế.

48 giờ Hackathon và sự định hình của thế hệ các nhà kiến tạo AI (AI Builders) thực chiến

Diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 19/7/2026, VAIC 2026 đã trở thành sân chơi quy mô lớn của cộng đồng AI với sự tham gia của gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội thi. Trải qua 48 giờ hackathon liên tục, các đội thi đã phát triển giải pháp, xây dựng sản phẩm mẫu và hoàn thiện bài thuyết trình với sự đồng hành của các chuyên gia, mentor hàng đầu trong và ngoài nước.

Tại Vòng Demo Day, 10 đội thi xuất sắc nhất đã trực tiếp trình bày và bảo vệ giải pháp trước Hội đồng giám khảo. Các sản phẩm năm nay cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét từ nghiên cứu sang ứng dụng, tập trung giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế, đồng thời thể hiện tiềm năng triển khai trên thực tế và mở rộng ra thị trường.

Một trong những điểm nổi bật của VAIC 2026 là sự tham gia của Hội đồng chuyên môn và Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và triển khai AI tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và Trường đại học hàng đầu, các chuyên gia đã mang đến góc nhìn đa chiều, đồng thời đưa ra những phản biện và khuyến nghị giá trị, giúp các đội thi hoàn thiện giải pháp gắn với thực tiễn và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vinh danh Top 3 Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Sau các phần thuyết trình và phản biện tại Vòng Demo Day, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá toàn diện các dự án dựa trên các tiêu chí về tính đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển để lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất của Việt Nam AI Innovation Challenge 2026.

Cụ thể, giải Nhất (Quán quân VAIC 2026) thuộc về Đội L-GPT 6.7 với dự án “Lawgic - Phân tích pháp lý với nhận thức tích hợp đồ thị”, nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng. Dự án được đánh giá cao nhờ giải pháp công nghệ nổi bật, tính đổi mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Giải Nhì thuộc về đội Genation với dự án “Tangent - AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan”; nhận giải thưởng trị giá 5.000 USD, khoảng 130 triệu đồng.

Giải Ba thuộc về Đội SenAI với dự án “SenAI dịch thuật song ngữ Anh - Việt theo thời gian thực”; nhận giải thưởng trị giá 1.000 USD, tương đương 26 triệu đồng.

Bên cạnh các giải thưởng chính, các tổ chức và doanh nghiệp đồng hành cũng trao 7 giải thưởng và gói hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các đội thi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận hạ tầng công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và kết nối với hệ sinh thái AI trong nước và quốc tế.

Trong đó giải AVSE Track Award thuộc về Đội BKTT nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 25 triệu đồng từ Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu - AVSE Global tặng.

Giải SHB Best Banking & Finance Solution Award thuộc về Đội Big Flag với giải pháp AI xuất sắc nhất mảng Ngân hàng - Tài chính, trị giá 5.000 USD, tương đương 130 triệu đồng.

Giải Meta PyTorch Award thuộc về Đội Vikings với giải pháp ứng dụng PyTorch xuất sắc nhất, trị giá 5.000 USD, khoảng 130 triệu đồng.

Giải FPT Award được trao cho cả 5 đội trong tốp 5 chung cuộc, gồm: L-GPT 6.7, KING PRO, DAVINCI, Interstellar, Amateur, mỗi đội nhận 2.000 USD Cloud Credits để sử dụng bộ công cụ phát triển AI toàn diện từ FPT AI Factory.

Ngoài ra, các thành viên thuộc 3 đội đạt giải cao nhất được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đội cũng nhận được học bổng tham gia khóa học "AI Engineering Foundation" do AI Guru tài trợ.

Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua mô hình hackathon AI-native, chương trình không chỉ tạo sân chơi để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng AI, mà còn thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ sở đào tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, nơi các giải pháp AI có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và triển khai vào thực tiễn.

Theo Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy, NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án xuất sắc thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm tại hệ thống phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo, kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế để đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tiễn.

Với vai trò là nhà tài trợ Kim cương, ông Trương Quốc Anh, Giám đốc Khối ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), nhận định, sau sự kiện, SHB sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trẻ trong cuộc thi hôm nay, triển khai những ý tưởng này vào môi trường thật. Đồng thời, hai bên cùng hợp tác tạo ra sản phẩm AI thực tiễn, hữu ích, cũng như các vấn đề đạo đức khi ứng dụng AI, về bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Tổ chức AI for Vietnam, đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh rằng những thông điệp và thành quả từ VAIC 2026 không khép lại một hành trình mà chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng vươn xa. Chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân, nhưng giá trị lớn nhất chính là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động và năng lực thực chiến của một thế hệ AI Builders mới.

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