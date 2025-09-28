Để người già không còn chật vật mưu sinh

Tham gia BHXH để có lương hưu khi về già (ảnh minh họa). Ảnh: Bảo Phước

Ông Lê Văn Tài (68 tuổi, phường Thuận Hóa) vẫn miệt mài đạp xích lô chở khách trên các tuyến phố chia sẻ: “Tôi làm nghề này đã hơn 40 năm.Thời trẻ, chỉ mong các con được ăn học đầy đủ nên chẳng nghĩ đến việc lo cho tuổi già. Nay sức khỏe yếu, ít chạy xe hơn trước, mỗi ngày tôi cũng chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng để lo chi tiêu. Lúc ốm đau thì chịu”.

Câu chuyện của ông Tài không hiếm gặp. Việc người già phải chật vật mưu sinh không chỉ ảnh hưởng đến chính họ mà còn để lại những hệ lụy cho xã hội. Về cá nhân, họ phải làm việc nặng nhọc và thường đối mặt với các vấn đề sức khỏe khi không được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Về mặt xã hội, tình trạng này làm gia tăng bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo. Những người không có lương hưu thường thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Hơn nữa, khi người già phải tự mưu sinh, áp lực lên hệ thống y tế, hệ thống phúc lợi xã hội cũng tăng do họ dễ mắc bệnh hoặc nguy cơ bị tai nạn lao động và cần sự chăm sóc nhiều hơn.

Để giải quyết căn cơ vấn đề, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt từ ngày 1/7/2025 khi Luật BHXH năm 2024 chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi và đơn giản hóa thủ tục, giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận hơn. Bên cạnh đó, việc nâng mức trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu cũng là một giải pháp cần thiết để đảm bảo mức sống tối thiểu, giảm chênh lệch trong an sinh xã hội. Tuy nhiên, để có một tuổi già an nhàn, mỗi người cần chủ động chuẩn bị từ sớm bằng cách ý thức tiết kiệm, tích lũy lâu dài cho tương lai và tham gia BHXH ngay khi ở độ tuổi lao động.

Ông Nguyễn Văn Thưởng (63 tuổi, phường Tứ Hạ) chia sẻ một quyết định sáng suốt của mình: “Trước đây, tôi làm bảo vệ ở trường học, tham gia BHXH bắt buộc được hơn 14 năm. Sau khi tính toán, tôi quyết định đóng 1 lần cho gần 5 năm BHXH tự nguyện để đủ 15 năm và tôi nghỉ hưu ngay tháng liền kề. Hiện nay, mỗi tháng tôi có lương hưu gần 2,5 triệu đồng. Quan trọng hơn là được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng 95% để đi khám, chữa bệnh”.

Theo lãnh đạo BHXH thành phố Huế, chế độ hưu trí là một trụ cột trong các chế độ BHXH nhằm đảm bảo khoản lương hưu hằng tháng cho người lao động (NLĐ) khi về già, trên cơ sở tích lũy cả quá trình đóng BHXH của NLĐ khi còn trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe. Với 2 loại hình BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, NLĐ có nhiều lựa chọn tham gia để hưởng quyền lợi thiết thực, lâu dài. Cơ quan BHXH thành phố Huế cũng đã triển khai công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT một cách chủ động, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tác động vào nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân.

Lương hưu không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần cho người già. Khi có nguồn thu nhập ổn định, tự chủ trong cuộc sống, người già sẽ rất an yên vì không sợ mình là gánh nặng của con cái, các con cũng không phải suy nghĩ nhiều nếu chưa có khả năng lo cho cha mẹ. Niềm vui ấy không tự nhiên có được mà phải do bản thân mỗi người tự nhận thức, tự chuẩn bị và có sự dành dụm, tích lũy.