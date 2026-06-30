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Sau sắp xếp, phường Vỹ Dạ còn 22 tổ dân phố

HNN.VN - Chiều 1/7, Đảng ủy phường Vỹ Dạ tổ chức lễ công bố Nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố (TDP); các quyết định thành lập chi bộ TDP và quyết định về tổ chức, cán bộ sau sắp xếp.

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Trao quyết định cho các đồng chí bí thư chi bộ mới sau sắp xếp  

Theo nghị quyết và các quyết định được công bố, sau sắp xếp, phường Vỹ Dạ giảm từ 28 xuống còn 22 TDP, gồm các TDP từ tổ 1 đến tổ 18 và các TDP Dạ Lê, Công Lương, Vân Dương, Xuân Hòa. Cùng với đó, 22 chi bộ TDP được thành lập; chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định; đội ngũ tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác Mặt trận được kiện toàn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ, việc sắp xếp TDP là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời đề nghị cấp ủy, đội ngũ cán bộ 22 TDP mới khẩn trương ổn định tổ chức; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tăng cường phối hợp giữa chi bộ, ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Đảng ủy phường Vỹ Dạ gặp mặt, tri ân và tặng quà 53 cán bộ nguyên bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác Mặt trận thôi công tác theo chủ trương sắp xếp, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Vỹ Dạsáp nhập tổHuế
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