Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ bộ đội biên phòng thành phố, học tập làm theo lời Bác, thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên hai tuyến biên giới.

Trước đó, ngày 8/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4), giúp người dân thu hoạch lúa vụ đông xuân tại thôn A Tin; trồng và trao tặng vườn hoa cho Trường Mầm non Hương Lâm, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho nhà trường. Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp Hội Nông dân xã Phú Lộc tặng sơn cho hộ bà Lê Thị Chắt tại thôn Hòa Mậu; phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ san lấp nền nhà, giúp gia đình bà Chắt bớt phần khó khăn.