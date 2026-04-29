  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 09/05/2026 14:19

Giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

HNN.VN - Ngày 9/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) tổ chức chương trình "Ngày về thôn bản", cử lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị thu hoạch lúa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nơi, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Chi Đu Nghĩa, với tổng diện tích hơn 1ha.

Gặt lúa giúp người dân biên giớiGom nắng mùa gặtGiúp người dân biên giới thu hoạch lúa200 cán bộ chiến sĩ giúp dân gặt gần 90 ha lúa bị ngập

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa 

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ bộ đội biên phòng thành phố, học tập làm theo lời Bác, thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên hai tuyến biên giới.

Trước đó, ngày 8/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4), giúp người dân thu hoạch lúa vụ đông xuân tại thôn A Tin; trồng và trao tặng vườn hoa cho Trường Mầm non Hương Lâm, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho nhà trường. Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp Hội Nông dân xã Phú Lộc tặng sơn cho hộ bà Lê Thị Chắt tại thôn Hòa Mậu; phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ san lấp nền nhà, giúp gia đình bà Chắt bớt phần khó khăn.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
Bộ độigặt lúagiúp dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) phối hợp với Trường Mầm non Đông Sơn tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới
Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà

Ngày 24/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Gái, trú tại thôn Bình An 2.

Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà
Lực lượng vũ trang thành phố Huế:
Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chiều 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động
Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học
Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top