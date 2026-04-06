Trung Quốc và Nga sẵn sàng chung sức hạ nhiệt chiến sự tại Trung Đông

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích xuống Tehran, Iran ngày 12/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Moskva, với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và đàm phán.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh tình hình Trung Đông hiện vẫn tiếp tục xấu đi, xung đột có xu hướng leo thang; nỗ lực giải quyết vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz về cơ bản phụ thuộc vào việc sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến sự. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như an ninh toàn cầu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ Nga hết sức quan ngại trước chiều hướng leo thang không ngừng tại Trung Đông. Liên quan đến tình hình xung đột hiện nay và vấn đề eo biển Hormuz, Moskva cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột. Ông nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phát huy vai trò mang tính xây dựng. Nga sẵn sàng duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, tiếp tục đóng góp tiếng nói và nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt chiến sự.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng gia tăng và nguy cơ leo thang xung đột lan rộng, đe dọa an ninh khu vực cũng như tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 5/4, cảnh sát Israel cho biết, 1 quả tên lửa phóng từ Iran đã đánh trúng một tòa chung cư ở thành phố Haifa, miền bắc nước này, khiến 4 người mất tích và 4 người khác bị thương.

Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy vụ tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho tòa nhà và một trong các mặt tiền bị đổ sập. Những người mất tích được cho là vẫn còn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Quả tên lửa là một phần của đợt tấn công nhằm vào miền bắc và miền nam Israel vào khoảng 15 giờ GMT (22 giờ theo giờ Hà Nội), kích hoạt còi báo động không kích trên khắp các khu vực.

Trong một động thái khác, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - Tướng Eyal Zamir - cùng ngày đã đến thăm các đơn vị quân đội nước này tại miền nam Liban và cam kết sẽ đẩy mạnh những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Quân đội Israel ra tuyên bố dẫn lời Tướng Zamir khẳng định quân đội Israel “đang tấn công” Hezbollah “một cách quyết liệt, trên diện rộng và trên nhiều mặt trận khác nhau”.

Ông cảnh báo quân đội Israel đã hạ sát “hơn 1.000 tay súng Hezbollah” và “con số đó sẽ còn tiếp tục tăng lên”, mức độ thiệt hại gây ra cho lực lượng này “sẽ ngày càng nghiêm trọng”.

