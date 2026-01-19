Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Đại hội XIV của Đảng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới (ảnh minh họa). Ảnh: Q.T

Càng gần đến thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá; trong đó nổi lên thủ đoạn kêu gọi, kích động cái gọi là “biểu tình ảo” trên không gian mạng nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực chất, “biểu tình ảo” không phải là hình thức bày tỏ chính kiến hợp pháp hay phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân. Đây là chiêu trò được các đối tượng xấu dàn dựng có chủ ý, thường xuất hiện dưới dạng bài viết, video, livestream, lời kêu gọi hoặc hashtag kèm theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Nhờ lợi dụng tính ẩn danh và khả năng lan truyền nhanh của mạng xã hội, các nội dung này dễ tạo cảm giác “đông đảo”, “lan rộng”. Từ đó, gây hoang mang, dao động trong dư luận, nhất là với những người thiếu thông tin hoặc chưa kịp kiểm chứng.

Đáng chú ý, các lời kêu gọi “biểu tình ảo” thường được ngụy trang dưới những khẩu hiệu tưởng chừng tích cực như “quan tâm thời cuộc”, “yêu nước”, “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”. Thông qua việc cắt ghép, bóp méo thông tin, đánh tráo khái niệm, các đối tượng cố tình tạo ra sự đối lập giữa Đảng với Nhân dân, giữa lãnh đạo với cơ sở, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, bịa đặt về công tác nhân sự và tình hình nội bộ. Mục tiêu cuối cùng không phải là giải quyết các vấn đề xã hội, mà là tạo điểm nóng dư luận, gây áp lực tâm lý, làm mất ổn định chính trị - xã hội, ảnh hưởng xấu đến tinh thần đoàn kết, thống nhất trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; khuyến khích việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thông qua các kênh chính thống, minh bạch và đúng pháp luật. Việc lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được tổ chức rộng rãi, nghiêm túc, cầu thị. Do đó, việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kêu gọi, kích động “biểu tình ảo” không chỉ đi ngược lại lợi ích chung của đất nước, mà còn vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với cá nhân và xã hội.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá. Lực lượng công an, quân đội và các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến dư luận trên không gian mạng; kịp thời bóc gỡ các nội dung sai sự thật, xấu độc; xác minh, làm rõ các tài khoản, trang, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xuyên tạc, kích động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới cũng được yêu cầu phối hợp, tuân thủ pháp luật Việt Nam trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm, không để không gian mạng bị lợi dụng làm công cụ chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh vai trò của các cơ quan chức năng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; không bình luận, không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu kích động, xuyên tạc. Việc chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái bằng thông tin chính xác, lập luận thuyết phục cũng là cách thiết thực góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.