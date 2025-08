Lan tỏa điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 cho Phòng Cảnh sát hình sự

Những điển hình tiên tiến

Nhiều năm liền gắn bó với vùng cao A Lưới, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 1 (sáp nhập từ các xã: Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn, Hồng Kim) luôn là hạt nhân của phong trào tại địa phương. Giữa tháng 7 vừa qua, chị được Giám đốc Công an TP. Huế tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2020 - 2025.

“Đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim (cũ) từ cuối năm 2020, bản thân luôn chủ động tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là Chỉ thị 09-CT/ TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh chia sẻ.

Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh thường xuyên xây dựng kế hoạch phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện A Lưới (cũ) và các ban, ngành, đoàn thể nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, quy định sử dụng pháo, Luật Cư trú… Đồng thời, vận động bà con tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng không rõ chủng loại và các loại đạn.

Theo Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh, sau sáp nhập địa giới hành chính, bản thân chị được bố trí công tác tại địa bàn rộng hơn; từ đó, chị đặt mục tiêu tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở nhằm kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND và Trưởng Công an xã A Lưới 1 thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Cùng với những cá nhân điển hình, thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể trong toàn lực lượng công an thành phố cũng có nhiều thành tích đáng tự hào. Là đơn vị vừa đạt thành tích kép khi được trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” và Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự luôn là điểm sáng của Công an TP. Huế.

Mười năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và các cục nghiệp vụ, Bộ Công an; sự phối hợp giúp đỡ của các phòng trực thuộc Công an thành phố và sự đoàn kết, hiệp đồng tác chiến của tập thể đơn vị, Phòng Cảnh sát hình sự ghi dấu bằng hàng loạt chiến công xuất sắc, với 119 chuyên án được triệt xóa; 432 đối tượng hình sự nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ; 190 điểm, tụ điểm bị triệt xóa thành công; xử lý 1.464 đối tượng; thụ lý, điều tra kết luận 844 vụ; bắt, xử lý 2.162 bị can; tỷ lệ điều tra án đạt gần 99%; 50 đối tượng truy nã được vận động đầu thú, trong đó có 23 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...

Giữ lửa phong trào

Phong trào thi đua "Vì ANTQ" và các phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua triển khai phong trào thi đua yêu nước hàng năm, Công an TP. Huế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đã đề ra; tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tăng cường, tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm.

Nổi bật, Công an TP. Huế đã tập trung xử lý hiệu quả nhiều vấn đề dư luận bức xúc như tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, "tín dụng đen", các loại tệ nạn xã hội… ; từ đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những chiến công và thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2020 - 2025, Công an TP. Huế liên tục nhận được Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND thành phố. Đồng thời, có hơn 10.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào thi đua trong toàn lực lượng gắn với thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...