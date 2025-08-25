Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn (Quảng Trị) giúp dân kéo, chuyển thuyền đánh cá lên bờ.

Trước tình hình bão số 5 (Kajiki) với cường độ rất mạnh (cấp 13-14, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm), mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền trung, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu nhằm ứng phó khẩn cấp, hiệu quả.

Trước khi bão đổ bộ, người dân các tỉnh miền trung đã xuyên đêm thu hoạch lúa hè thu, chằng néo nhà cửa, công trình để phòng mưa to gió lớn. Các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia ứng phó thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cơn bão đặc biệt, nguy hiểm

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đánh giá, bão số 5 là cơn bão khá đặc biệt và nguy hiểm, hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, tiềm ẩn cả ba loại hình thiên tai là gió bão; mưa lớn; lũ quét và sạt lở đất. Cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương bão số 3 (Yagi) năm trước và thậm chí mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Vì thế, các địa phương cần nhanh chóng kết thúc việc chằng chống, gia cố công trình, thu hoạch mùa màng và sơ tán dân trước đêm 24/8, người dân không nên di chuyển ngoài đường khi có gió lớn.

Dự báo, bão số 5 ảnh hưởng đất liền nước ta vào khoảng trưa nay (25/8), các địa phương cần triển khai các biện pháp giữ an toàn công trình cầu, cảng; các hoạt động du lịch ven bờ, trên biển; kiên quyết không để người dân ở lại trên sà-lan, tàu cá, lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Hiện tại, tám địa phương từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển; lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 60.000 phương tiện, với gần 249.000 người chủ động vòng tránh bão.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tổ chức rà soát, triển khai phương án di dời dân tại những khu vực nguy hiểm về nơi an toàn, theo kế hoạch, dự kiến sơ tán hơn 90.000 hộ, với gần 325.600 người. Điều lo ngại nhất hiện nay là các tuyến đê, chỉ thiết kế chống bão cấp 9-10, bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hệ thống đê biển, đê cửa sông từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu.

Chiều 24/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại tỉnh Thanh Hóa. Tại khu vực neo đậu, tránh bão của ngư dân phường Sầm Sơn, toàn bộ thuyền đã được đưa lên bờ, phương tiện nhỏ cũng được di chuyển sâu vào đất liền để bảo đảm an toàn. Ông Hiệp yêu cầu, Thanh Hóa tuyệt đối không được chủ quan, chủ động triển khai đầy đủ phương án “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại tỉnh Nghệ An, với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, người dân đã khẩn trương và cơ bản hoàn thành việc chằng chống, gia cố nhà cửa và các công trình dân sinh vào cuối giờ chiều 24/8. Phần lớn các ngôi nhà, cửa hàng ven biển ở phường Cửa Lò đã được gia cố chắc chắn.

Anh Trần Hữu Đức, chủ một nhà hàng hải sản cho biết, mái tôn nhà anh được gia cố hơn 20 túi ni-lông bơm nước để tránh tốc mái.

Theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nguyễn Trung Thành, tất cả tàu thuyền trong khu vực cảng biển quản lý đã điều động ra khỏi vùng biển Nghệ An đi tránh bão. Riêng tàu EAGLE 01 neo đậu dài ngày đã được tiếp nhiên liệu và dời đi tránh bão vào sáng 24/8.

Trung tá Trần Văn Thế (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy) cho biết: Đến 12 giờ ngày 24/8, lực lượng biên phòng đã kêu gọi hơn 700 phương tiện với hơn 4.400 lao động vào bờ neo đậu an toàn; toàn bộ hơn 2.900 tàu cá của tỉnh đều tránh được vùng nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó mưa bão; gia cố 1,5 km đê biển thuộc phường Tân Minh và phường Tân Mai.

Huy động các lực lượng giúp dân chống bão

Những ngày qua, chính quyền và người dân xã Đan Hải (Hà Tĩnh) luôn theo dõi sát sao, liên tục cập nhật diễn biến bão số 5 để chủ động phương án ứng phó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Quỳnh Thao cho biết, trên địa bàn có 18,3 km đê Hữu Lam và đê Hội Thống. Tuyến đê Hội Thống đoạn K10+900-K11+500 đang bị sạt lở, có đoạn sạt lở sâu cách chân đê 5-7m, gây mất an toàn.

Sáng sớm 23/8, địa phương đã huy động ba máy đào, hai xe tải cùng hơn 400 người gồm các lực lượng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố, ngăn chặn sạt lở. Chính quyền xã cũng tổ chức di dời hơn 700 hộ, gần 1.300 nhân khẩu về các điểm tránh bão an toàn.

Theo thống kê, tính đến 17 giờ ngày 24/8, Hà Tĩnh đã di dời hơn 3.900 hộ/10.355 nhân khẩu đến nơi an toàn, bố trí chu đáo điều kiện ăn ở, sinh hoạt.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch Dương Ngọc Hoàng, xã có gần 550 ha trồng bưởi, diện tích cho thu hoạch đạt 470 ha. Chính quyền đã cử nhiều tổ công tác đôn đốc người dân bảo vệ cây bưởi, cây dó bầu; chống đỡ, nẹp buộc những cành sai quả, khơi thông cống rãnh. Nông dân Hà Tĩnh cũng đang dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa hè thu, máy gặt đập liên hợp được huy động hết công suất, cả ngày lẫn đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu cho người dân.

Từ tối 23 đến sáng 24/8, nông dân tỉnh Quảng Trị đã hối hả thu hoạch lúa xuyên đêm, chạy đua với thời gian trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Trong đêm, nhiều nông dân tất bật ra đồng gặt lúa vụ hè thu, nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa, không khí rất khẩn trương. Toàn tỉnh gieo cấy gần 38.800 ha, đến thời điểm này nông dân mới thu hoạch hơn 2.500 ha lúa. Hiện nay, ngành, địa phương của tỉnh đang chỉ đạo các địa phương gặt lúa “chạy” bão đối với các diện tích có thể thu hoạch.

Ông Hoàng Trung Hạo ở thôn Dài, xã Bố Trạch cho hay, lúa chưa chín hết vẫn phải gặt. Hồ nuôi thủy sản nước ngọt của gia đình, tôm cua vừa thả chưa thu hoạch được, có nguy cơ mất trắng.

Từ 7 giờ sáng 24/8, tỉnh Quảng Trị đã cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền không ra khơi. Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cho biết, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia ứng phó bão số 5, đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lực lượng chức năng chủ động, linh hoạt trong ứng phó, sẵn sàng di dời dân ở vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông đến nơi an toàn.

Chiều tối 24/8, tại Ban Chỉ đạo tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó bão số 5. Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh đã lên kế hoạch sơ tán dân 10 xã ven biển với số lượng hơn 10.000 hộ đến các điểm an toàn, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, thực phẩm phục vụ người dân trong thời gian tránh trú. Chỉ đạo chống bão, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tinh thần “phòng hơn chống”, cần lên phương án ở mức cao nhất trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó hiệu quả.