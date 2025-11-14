Quán triệt Chỉ thị, khởi động bầu cử Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu thành phố Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Hội nghị được xem là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu cho quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử - Ngày hội lớn của toàn dân. Không khí tại các điểm cầu cho thấy sự chủ động, khẩn trương của cả hệ thống chính trị trước những yêu cầu mới của công tác bầu cử trong nhiệm kỳ 2026 -2031.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, còn 4 tháng nữa, cuộc bầu cử sẽ diễn ra - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ra sức lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Việc tổ chức bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm hệ thống chính quyền địa phương đang vận hành theo mô hình 2 cấp, địa giới hành chính được sắp xếp lại, tạo ra động lực mới cho phát triển, đồng thời bảo đảm ổn định, nâng cao hiệu quả quản trị và đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cuộc bầu cử có nhiều điểm mới: Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, ấn định ngày bầu cử sớm hơn hai tháng, giảm thời gian các bước quy trình bầu cử, điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đa dạng hóa hình thức vận động bầu cử, trong đó có kết hợp trực tuyến với trực tiếp. Đồng thời, Hội đồng Bầu cử quốc gia được chủ động điều chỉnh khi phát sinh tình huống thực tế để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cuộc bầu cử sẽ bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm. Đây sẽ là dịp sinh hoạt dân chủ sâu rộng, bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các cơ quan Trung ương trình bày hệ thống văn bản quan trọng phục vụ công tác bầu cử, gồm: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Quy trình hiệp thương các bước lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về triển khai các nội dung, nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử sắp tới.

Đây là hệ thống tài liệu đóng vai trò “kim chỉ nam” cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, bảo đảm tinh thần chủ động - công khai - minh bạch - hiệu quả.

Một điểm mới được chú ý tại hội nghị là việc công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo thành phố tham dự tại điểm cầu TP. Huế

Trang thông tin điện tử được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và tra cứu thông tin bầu cử. Hệ thống này tập hợp đầy đủ các văn bản của Đảng, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bầu cử địa phương; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin minh bạch, chính xác, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mỗi cuộc bầu cử là một dấu mốc lịch sử, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước Việt Nam, nơi mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Cuộc bầu cử lần này không chỉ là dịp để củng cố hệ thống chính trị, xây dựng, kiểm soát bộ máy Nhà nước mà còn là cơ hội thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư lưu ý tập trung lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, có đức, có tài, đủ sức khỏe và tâm huyết tham gia các hoạt động Quốc hội và HĐND. Cơ cấu đại biểu phải đảm bảo sự đại diện hài hòa giữa các ngành, tầng lớp, giới tính, tuổi tác, dân tộc, nghề nghiệp, từ cán bộ, công chức đến doanh nhân, văn nghệ sĩ, tôn giáo. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ những người lợi dụng chính trị, tham quyền cố vị, thiếu trung thực hoặc vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo cử tri thực hiện đầy đủ quyền ứng cử và bầu cử, giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử để tránh hiện tượng tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. Công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri, vận động mọi người tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, góp phần biến ngày bầu cử thành ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, Tổng Bí thư lưu ý đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cử tri, phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở để công tác chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của gần 100 triệu cử tri, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.