Hướng về cơ sở

Hội LHPN phường luôn đồng hành, hỗ trợ các hội viên khó khăn

Ngày cuối tuần đầu tháng 8, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10 - Thuận Lộc tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng hàng chục suất quà với tổng trị giá gần 12 triệu đồng đến các hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm… được chị Huỳnh Thị Bé, Chi hội trưởng cùng các chị em chuẩn bị chu đáo.

Chị Huỳnh Thị Bé cho biết: Tổ chức gian hàng 0 đồng, bữa sáng yêu thương, hỗ trợ phụ nữ đơn thân, yếu thế, đỡ đầu trẻ mồ côi... là hoạt động thường xuyên của chi hội. Bên cạnh việc kêu gọi chị em chung tay đóng góp, để có kinh phí thực hiện các hoạt động, chi hội duy trì các mô hình như ngôi nhà xanh biến rác thành tiền, heo đất tiết kiệm... và kêu gọi, kết nối với các mạnh thường quân. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn góp phần chia sẻ với các hội viên khó khăn và tạo mối đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của hội viên trong các hoạt động an sinh xã hội.

Cũng trong tháng 8, chị Minh Hương, hội viên phụ nữ Chi hội 19 - Tây Lộc đã tặng 170 suất quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu cho hội viên khó khăn trên địa bàn.

Chị Trần Thị Chuyền, Chi hội 2 - Phú Hậu thuộc hộ nghèo, bản thân không có việc làm ổn định, ốm đau thường xuyên. Trước hoàn cảnh đó, chi hội đã hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng để chị có thêm chi phí sinh hoạt. “Không những hỗ trợ tiền hàng tháng và kết nối mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm, các cấp hội phụ nữ luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Cũng vì ốm đau thường xuyên mà gia cảnh tôi luôn chật vật. Sự quan tâm của các chị em hội viên, các cấp hội khiến tôi rất cảm kích”, chị Chuyền bộc bạch.

Chị Bùi Thị Đông Uyên, Tổ 9 - Đông Ba sau khi được chi hội hỗ trợ nguồn vốn, chị đã mở được một quầy tạp hóa. “Nhờ có quầy tạp hóa, tôi có việc làm ổn định, có thêm nguồn thu nhập. Vì kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên tôi cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các cấp, hội. Sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, hội là động lực để tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng có cuộc sống tốt hơn”, chị Uyên chia sẻ.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: Hướng về cơ sở, cùng các chi hội quan tâm chăm lo đời sống cho chị em hội viên, nhất là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là ưu tiên hàng đầu của Hội LHPN phường. Hiện, có 46 trẻ em mồ côi trên địa bàn phường đang được hội và các mạnh thường quân đỡ đầu.

Hội LHPN phường cũng cùng các chi hội quan tâm tới công tác khuyến học, động viên học sinh nghèo hiếu học, học sinh có thành tích cao trong học tập. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã trao tặng trên 5.000 suất quà khuyến học.

Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo cho phụ nữ đơn thân, yếu thế, Hội LHPN phường đã và đang xây dựng các nguồn quỹ, kết nối mạnh thường quân hỗ trợ sinh kế phù hợp để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.