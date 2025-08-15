“Chìa khóa vàng” giúp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thai phụ

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Ánh (21 tuổi, trú tại phường Dương Nỗ, TP. Huế) là minh chứng rõ nét. Lần đầu mang thai còn nhiều bỡ ngỡ, chị đã tìm đến Trạm Y tế phường để thăm khám và nhận được tư vấn từ các bác sĩ. “May mắn vì nhà gần trạm nên em được theo dõi thường xuyên. Bác sĩ hướng dẫn kỹ lưỡng từ chế độ ăn đến lịch khám thai nên em yên tâm hơn rất nhiều”, chị Ánh chia sẻ.

BSCKI. Nguyễn Vũ, Trưởng trạm Y tế phường Dương Nỗ cho biết: “Chúng tôi luôn xác định chăm sóc thai sản là nhiệm vụ trọng tâm. Với những trường hợp lần đầu mang thai, đội ngũ y, bác sĩ tại trạm không chỉ khám thai định kỳ mà còn tư vấn kỹ lưỡng về dinh dưỡng, cách theo dõi thai kỳ và nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm. Sự gần gũi, tận tình đã giúp nhiều thai phụ cảm thấy yên tâm lựa chọn trạm y tế làm nơi đồng hành trong suốt thai kỳ”.

Để nâng cao chất lượng CSSK thai sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã triển khai nhiều đợt giám sát công tác quản lý thai phụ tại các trung tâm y tế trên địa bàn. Theo BSCKII. Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc CDC Huế, công tác giám sát không chỉ giúp đánh giá thực trạng mà còn kịp thời phát hiện những hạn chế, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tại tuyến cơ sở.

Nội dung giám sát tập trung vào nhiều khía cạnh, như: từ việc thiết lập, cập nhật hồ sơ quản lý thai sản, thực hiện đúng các mốc khám thai theo hướng dẫn Bộ Y tế, tư vấn dinh dưỡng - tiêm chủng - nghỉ ngơi - sàng lọc trước sinh, đến sự phối hợp giữa các tuyến trong xử lý các thai kỳ nguy cơ cao và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản khoa.

Kết quả từ các đợt kiểm tra cho thấy, phần lớn đội ngũ y tế cơ sở đã thực hiện tốt vai trò theo dõi, quản lý thai phụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc cập nhật hồ sơ chưa đầy đủ, kỹ năng truyền thông cá nhân cần cải thiện, đặc biệt trong việc quản lý các thai kỳ nguy cơ cao trong mùa mưa bão. Theo đó, CDC Huế đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và đề xuất tăng cường tập huấn, bổ sung tài liệu hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo thai phụ được chăm sóc toàn diện.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, những kết quả tích cực đạt được nhờ sự đầu tư đồng bộ và dài hạn cho hệ thống y tế cơ sở. Hiện, toàn thành phố đạt tỷ lệ 15,4 bác sĩ và 61 giường bệnh trên mỗi vạn dân - con số vượt trội so với nhiều địa phương. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ đạt trên 98,3%; 100% ca sinh có cán bộ y tế hỗ trợ, và tỷ lệ tử vong mẹ chỉ còn 10/100.000 ca sinh.

Ngoài ra, hơn 50.000 lượt người đã tham gia các chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và quyền sinh sản. TP. Huế cũng duy trì dịch vụ tư vấn miễn phí tại 31 trạm y tế xã/phường đạt chuẩn quốc gia, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế thành phố, cùng với những nỗ lực không ngừng từ tuyến cơ sở, đã và đang góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống CSSK cộng đồng - nơi sức khỏe của bà mẹ và trẻ em luôn được đặt ở vị trí trung tâm.