"Thúc đẩy sinh kế thông qua quản lý rừng bền vững và phát triển sinh kế cộng đồng"

Từ năm 2021-2023, được sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Câu Lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã triển khai thực hiện dự án "Áp dụng kiến thức bản địa trồng rừng bằng cây bản địa tạo dải băng xanh vừa hạn chế cháy rừng trồng keo thuần hiện nay, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen cây bản địa tại bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế".

Dự án đã mang lại những kết quả tích cực, không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng mà còn giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn nguồn gen cây bản địa, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Hương và khu vực vùng đệm.

Trên cơ sở thành công bước đầu của dự án nhận thấy cần tiếp tục triển khai các hoạt động duy trì, mở rộng và bổ sung để đảm bảo tính bền vững của mô hình thu hái, gieo ươm cây giống; trồng rừng xen cây bản địa theo hướng bền vững và khôi phục và phát triển văn hóa truyền thống, thiết kế mô hình du lịch cộng đồng để cải thiện sinh kế cho người dân.

Hội LHPN thành phố đã tranh thủ sự quan tâm của Quỹ môi trường Liên hiệp quốc (GEF) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), sự hỗ trợ kỹ thuật của Sở NN&MT, Chi cục KL thành phố, tổ chức các cuộc họp, khảo sát, tham vấn chính quyền địa phương, bà con nhân dân bản Phúc Lộc để đề xuất dự án giai đoạn mới nhằm mục tiêu thúc đẩy sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế cộng đồng thông qua các hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững. Trong đó, tăng cường sự tham gia của phụ nữ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án sẽ tập trung các hoạt động đào tạo, tập huấn về trồng rừng, phát triển cây bản địa và ươm tạo cây con giống; các kỹ năng, kiến thức làm du lịch…

Tại hội nghị, người dân bản Phúc Lộc đã tích cực đóng góp ý kiến về các nội dung của dự án, người dân ủng hộ các mục tiêu, hoạt động của dự án. Với ý tưởng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, người dân vui mừng để có thể giới thiệu văn hóa, ẩm thực của mình, tăng thu nhập cho gia đình.

Ngoài những mục tiêu, hoạt động đề ra, người dân đề xuất được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cải tạo lại vườn rau sẵn có của chi hội phụ nữ duy trì trong những năm qua thành vườn rau hữu cơ để phục vụ cho hoạt động du lịch và cho nhu cầu tiêu dùng của bà con.

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong vòng 2 năm với tổng kinh phí 50.000 Euro do Quỹ môi trường Liên hiệp quốc (GEF), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.