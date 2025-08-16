  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 18/08/2025 16:01

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó

HNN.VN - Ngày 18/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Điền phối hợp với Quỹ Những trái tim Huế tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viênTrao 100 suất học bổng cho học sinh giỏi vượt khó tiêu biểu Tổ chức Phuc's Fond trao 218 suất học bổng cho sinh viên, học sinh

 Những suất học bổng là động lực giúp các em vươn lên

Chương trình đã trao 35 suất học bổng, tổng trị giá gần 88 triệu đồng, mang đến hy vọng và động lực lớn lao cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên, là ngọn lửa ấm áp thắp sáng những ước mơ còn dang dở. Đặc biệt, các em học sinh là con của những gia đình có cha mẹ khuyết tật, các em mồ côi đã nhận được sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để vững bước trên con đường học tập.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã gửi gắm những lời động viên chân thành nhất, mong các em hãy luôn kiên cường, tự tin và không ngừng vươn lên.

Tin, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
Phụ nữhọc bổnghọc sinh nghèo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huỳnh Thị Nhật Linh giành học bổng danh giá của Chính phủ Ireland 2025

Vượt qua hàng nghìn ứng viên toàn cầu, Huỳnh Thị Nhật Linh, cựu sinh viên lớp K54A ngành Marketing Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã xuất sắc giành học bổng Chính phủ Ireland (GOI-IES) 2025 trị giá 19.000 Euro. Đây là một trong những học bổng danh giá và cạnh tranh nhất thế giới với tỷ lệ trúng tuyển dưới 1%.

Huỳnh Thị Nhật Linh giành học bổng danh giá của Chính phủ Ireland 2025
Hơn 500 suất quà gửi tặng các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hơn 500 suất quà gửi tặng các gia đình chính sách
Bữa cơm nghĩa tình với gia đình người có công

Tiếp tục hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Hội LHPN một số địa phương như xã Đan Điền, phường Phú Xuân... đã tổ chức thăm hỏi, chăm sóc hội viên phụ nữ là con của gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Bữa cơm nghĩa tình với gia đình người có công

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top