Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó

Những suất học bổng là động lực giúp các em vươn lên

Chương trình đã trao 35 suất học bổng, tổng trị giá gần 88 triệu đồng, mang đến hy vọng và động lực lớn lao cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên, là ngọn lửa ấm áp thắp sáng những ước mơ còn dang dở. Đặc biệt, các em học sinh là con của những gia đình có cha mẹ khuyết tật, các em mồ côi đã nhận được sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để vững bước trên con đường học tập.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã gửi gắm những lời động viên chân thành nhất, mong các em hãy luôn kiên cường, tự tin và không ngừng vươn lên.