Cựu chiến binh phường Kim Long tích cực trong các phong trào

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn phường Kim Long. Ảnh: Việt Trung

Một buổi sáng Chủ nhật, tuyến đường cờ Tổ quốc tại phường Kim Long (đoạn từ số nhà 80 đến 140 đường Phạm Thị Liên) rộn ràng không khí lao động. Giữa sắc cờ đỏ tung bay trong gió là màu xanh áo lính của những CCB đang cùng các đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ cần mẫn dọn vệ sinh tại khu dân cư.

Với các CCB phường Kim Long, những buổi ra quân như vậy đã trở thành hoạt động thường xuyên trong phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động lớn của địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Thông qua các phong trào này, hội viên CCB phường trở thành những tấm gương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các phong trào của địa phương; đồng thời tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, khẳng định sức lan tỏa tích cực từ các phong trào của Hội”, ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội CCB phường Kim Long chia sẻ.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai phù hợp với điều kiện tại địa phương. Nhiều hội viên đã mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có các mô hình kinh tế rừng, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ… mang lại thu nhập ổn định. Hội hiện quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 7,4 tỷ đồng cho 229 hộ vay, bảo đảm đúng quy trình, không có nợ quá hạn. Nhờ đó, đời sống hội viên ngày càng được nâng lên, đến nay toàn Hội cơ bản không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,23%.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng là điểm sáng trong các hoạt động phong trào của Hội CCB phường Kim Long. Thông qua các chương trình “Tết đoàn kết”, “Quà xuân yêu thương”, “Gian hàng tương thân tương ái”, Hội đã vận động và trao hơn 8.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dù giá trị mỗi phần quà không lớn, nhưng đó là sự động viên kịp thời, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Hội CCB phường Kim Long cũng dành sự quan tâm đến thế hệ trẻ. Hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên phường để tổ chức các buổi giao lưu, kể chuyện về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức các buổi làm vệ sinh môi trường, lễ thắp lửa tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ trong các ngày kỷ niệm lớn. Những câu chuyện chiến trường đầy mộc mạc từ những người lính đã đi qua lửa đạn chiến tranh đã giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương. Hội viên CCB phường Kim Long còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Hội CCB phường Kim Long là một trong những đơn vị cơ sở duy trì tốt các phong trào thi đua gắn với đời sống dân cư. Các hoạt động của Hội đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Huế cho biết.