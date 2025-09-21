Đưa diện mạo đô thị ở Kim Long vào nền nếp

Kiểm tra, nhắc nhở những tiểu thương bán dọc lề đường

Xử lý triệt để

Với diện tích rộng, phường Kim Long đứng trước nhiều vấn đề nan giải về trật tự đô thị, như kinh doanh xe điện tự phát, bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, hay hoạt động chèo thuyền sup gây mất an toàn… tồn tại từ nhiều năm nay đang đặt ra thách thức lớn cho chính quyền mới.

Ngay tại công viên Kim Long (đối diện đình làng Kim Long), tình trạng cho thuê xe điện đối với trẻ em diễn ra tràn lan. Với tốc độ có thể lên tới 35km/giờ, hoạt động này không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ mà còn đe dọa sự an toàn của người đi bộ, đi xe đạp. Trong khi đó, khu vực bờ sông trước chùa Thiên Mụ có tới 17 hộ bán đậu hũ, từng hình thành mô hình tự quản nhưng thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng tranh giành khách, gây phản cảm trong mắt du khách. Trên đoạn sông Hương chạy qua đường Nguyễn Phúc Nguyên và Kim Long, các nhóm kinh doanh thuyền sup thường xuyên cãi vã, thậm chí xô xát vì giành khách. Không chỉ làm xấu hình ảnh du lịch Huế, tình trạng này còn đe dọa trực tiếp sự an toàn của du khách tham gia hoạt động trên sông.

Trước thực trạng ấy, UBND phường Kim Long đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp cùng Công an phường và lực lượng cây xanh ra quân chấn chỉnh. “Một tổ trật tự đô thị 6 người được lập, chia thành 3 ca trực từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, đảm bảo giám sát liên tục”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Kim Long Lê Nhật Nhân Quyền thông tin.

Kết quả cho thấy sự thay đổi rõ rệt: Tình trạng kinh doanh xe điện đã chấm dứt, hàng rong quanh công viên Kim Long đến chùa Thiên Mụ gần như bị dẹp bỏ. Các hộ kinh doanh sup được vận động tham gia hợp tác xã, có người đứng tên đăng ký kinh doanh đủ điều kiện, từ đó cùng nhau chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Nhờ đó, cảnh chèo kéo, tranh giành khách không còn tái diễn.

Với 17 hộ bán đậu hũ, phường không cấm mà sắp xếp lại theo hướng văn minh. Các hộ được bố trí quầy kệ đồng bộ, sử dụng chén sứ, mặc áo tím truyền thống, giữ thái độ nhã nhặn với khách. Một quy chế tự quản được ban hành, vi phạm 1 lần thì tạm ngừng bán 10 ngày, tái phạm nhiều lần sẽ bị chấm dứt kinh doanh tại khu vực. “Không phải quản không được thì cấm, chúng tôi tạo điều kiện cho bà con, vì họ cũng là người dân Kim Long, nhưng phải theo nền nếp chung”, ông Quyền chia sẻ.

Vừa làm, vừa vận động

Không chỉ xử lý các điểm mất an ninh trật tự, công tác chỉnh trang đô thị tại Kim Long còn được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Tại các tuyến đường trung tâm như: Phạm Thị Liên, Văn Thánh, Lý Nam Đế, Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên và khu vực chợ Thông, chợ Hương Hồ, chợ Kim Long… lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Chỉ trong thời gian ngắn, phường đã kiểm tra 195 trường hợp, nhắc nhở 160 trường hợp, tháo gỡ 28 quảng cáo rao vặt trái phép, xử phạt hành chính 2 trường hợp xây dựng sai phép với số tiền 70 triệu đồng.

Đặc biệt, khu vực quanh chùa Thiên Mụ, hàng rong trước cổng chùa được sắp xếp trật tự, giảm cảnh đeo bám du khách. Các điểm giữ xe tự phát bị giải tán, đưa vào quản lý tập trung…

UBND phường đang xây dựng đề án tuyến đi bộ tại khu vực đường Nguyễn Phúc Nguyên, kéo dài từ bến xe du lịch đến dốc chùa Thiên Mụ. Đây là tuyến giao thông vốn đã cấm ô tô, sắp tới sẽ cấm cả xe máy để đảm bảo an toàn cho du khách.

“Khu vực này có khoảng 15 - 16 hộ dân, chúng tôi sẽ vận động để họ đồng thuận. Khi tuyến đi bộ hình thành, du khách sẽ được trải nghiệm cảnh quan, di tích và mua sắm trong không gian an toàn, văn minh”, ông Nguyễn Thắng Duy, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị Kim Long cho biết.

Song song với lập lại trật tự, phường triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đến toàn bộ 38 tổ dân phố. Người dân hưởng ứng tích cực, dần hình thành thói quen tự giác làm sạch đẹp khu dân cư. Chính quyền duy trì kiểm tra đột xuất, xử lý tái lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo trái phép, tình trạng ăn xin, lang thang nơi công cộng…

Chủ tịch UBND phường Kim Long Đồng Sỹ Toàn khẳng định: “Trong công tác quản lý đô thị, phường vừa làm nghiêm để tạo tiền lệ, vừa giải thích, vận động để người dân hiểu và đồng hành. Khi cộng đồng cùng tham gia, mọi vấn đề sẽ được giải quyết bền vững hơn”.