Kim Long: Sức bật từ vùng đất xưa

Kim Long hội tụ hệ thống di sản lớn với 16 di tích

Với diện tích hơn 90km² và gần 49.000 dân, Kim Long là phường có diện tích tự nhiên khá lớn. Không chỉ là vùng đất “địa linh” ven sông Hương, Kim Long còn là nơi hội tụ hệ thống di sản lớn gồm 16 di tích, trong đó có 6 di tích cấp quốc gia như lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, Văn Thánh, chùa Thiên Mụ...; cùng với đó là 14 đình làng, nhiều ngôi chùa tồn tại lâu đời và các nhà vườn di sản trong khu vực Phú Mộng - Kim Long.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Kim Long Hoàng Phước Nhật, trên nền tảng đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân phường Kim Long đã nỗ lực thực hiện thành công 11/14 chỉ tiêu nghị quyết. Bên cạnh đó, nhiều dự án (DA) trọng điểm của thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn như: Mở rộng các cầu Kim Long, Vạn Xuân, đường Nguyễn Hoàng, vành đai 3, kè chống sạt lở sông Bạch Yến... đã góp phần nâng cao hạ tầng cho phát triển của phường.

Từ một vùng đất cổ kính gắn liền với bao lớp trầm tích văn hóa, Kim Long từng bước chuyển mình thành đô thị năng động, văn minh. Các tuyến đường ngõ, kiệt trên địa bàn cơ bản đã được bê tông hóa theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tạo diện mạo khang trang, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút du khách.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, phường còn đặc biệt chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Việc hình thành các tour du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng tại các diểm di tích, nhà vườn, đình làng và cảnh quan thiên nhiên như sông Hương, núi Kim Phụng, Huyền Không Sơn Thượng, khu du lịch sinh thái Về Nguồn... đang từng bước đưa Kim Long trở thành điểm đến hấp dẫn của xứ Huế.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy sau sáp nhập, làm nền tảng vững chắc, tạo thế và lực mới để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Kim Long đặt ra tầm nhìn phát triển toàn diện, trong đó xác định rõ 5 chương trình trọng điểm và 5 khâu đột phá. Đáng chú ý là chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ - hiện đại; du lịch - dịch vụ gắn với di sản văn hóa; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Phước Nhật chia sẻ, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phát huy tối đa lợi thế di sản và văn hóa truyền thống để chuyển hóa thành động lực kinh tế bền vững. “Chúng tôi xác định, nếu không mạnh dạn đột phá, đổi mới tư duy quản lý, hành động quyết liệt, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển vàng mà thời đại mang lại”, ông Nhật nói.

Trên thực tế, phường đã và đang tích cực xúc tiến các DA quy mô lớn: đô thị mới Kim Long, Hương An, khu đô thị Long Hồ 1 - 2, khu du lịch văn hóa hồ Khe Ngang, DA sân golf Long Hồ, khu nghỉ dưỡng Hue Spirit Sanctuary... Đồng thời, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các DA trọng điểm như mở rộng Nguyễn Hoàng, vành đai 3, khu đô thị, trạm dừng nghỉ hai bên đường trạm Tuần…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sỹ Toàn thông tin: Kim Long đang ưu tiên phát triển kinh tế theo cơ cấu “Du lịch - dịch vụ - thương mại; tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”. Phường chủ trương khuyến khích người dân phát triển du lịch nhà vườn, du lịch cộng đồng tại các làng nghề truyền thống như làm bánh, mứt Kim Long, bánh tráng Lựu Bảo, các khu du lịch sinh thái núi Kim Phụng, Hòn Vượn...

Cùng với đó là chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ: Phát triển chính quyền số, kinh tế số, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân; xây dựng môi trường sống thông minh, an toàn và tiện lợi.

Trên lĩnh vực giáo dục, Kim Long đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80 - 90% trường học đạt chuẩn quốc gia. Về an sinh xã hội, phường phấn đấu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.500 - 6.000 USD/năm; 99,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế, và hơn 30% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

“Bên cạnh các chương trình đầu tư, Kim Long chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Huế - điều làm nên “thương hiệu” vùng đất này. Giá trị đạo đức, gia phong, lễ nghĩa, lòng hiếu học và tinh thần hiếu khách của người Kim Long được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phát triển con người toàn diện”, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Phước Nhật nhấn mạnh.

Kim Long cũng đặt quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ tới, phường đặt mục tiêu kết nạp từ 36 - 40 đảng viên/năm; 80% tổ chức đảng, đảng viên và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tự hào với chiều sâu lịch sử, thế mạnh di sản và truyền thống cách mạng, Kim Long hôm nay đang vươn mình chuyển động, tận dụng mọi cơ hội, khai thác mọi nguồn lực, đón nhận thử thách và phấn đấu thành một trong những điểm sáng về phát triển đô thị - văn hóa - du lịch bền vững của thành phố Huế.