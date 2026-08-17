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Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sở

HNN.VN - Ngày 19/8, Đoàn giám sát do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố chủ trì với sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Nam thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Công an thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2026 tại phường Thanh Thủy và Thủy Xuân.

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 Đoàn giám sát do Hội LHPN thành phố chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2026 tại phường Thanh Thủy.

Hoạt động giám sát nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội, đồng thời đánh giá toàn diện công tác triển khai chính sách bình đẳng giới tại cơ sở sau khi hai địa phương này sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua làm việc, đoàn giám sát ghi nhận các địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026–2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh qua nhiều kênh như loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, sinh hoạt chi hội và các mô hình truyền thông cộng đồng. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ghi nhận dấu ấn tích cực.

Trong đó, tại phường Thanh Thủy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030 đạt 27,96% (7/24 đồng chí), Ban Thường vụ đạt 36,3% (4/11 đồng chí). Các chức danh chủ chốt như Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đều do cán bộ nữ đảm nhiệm. Tại phường Thủy Xuân, số lượng nữ tham gia lãnh đạo HĐND và UBND phường hiện có 4 người. Cán bộ nữ ngày càng khẳng định năng lực, vị thế trong công tác chuyên môn cũng như quản lý.

 Hội LHPN phường Thủy Xuân đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như: tư tưởng định kiến giới vẫn còn ở một bộ phận người dân; nguồn lực và kinh phí cho công tác bình đẳng giới còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm. Sau khi sáp nhập, số lượng công chức chuyên môn ở cơ sở còn thiếu nên áp lực công việc lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả tham mưu.  

Đoàn giám sát đã đề nghị UBND phường Thanh Thủy và Thủy Xuân tiếp thu các ý kiến, tập trung giải quyết khó khăn và triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Hoạt động này góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, bảo đảm chính sách pháp luật về bình đẳng giới đi vào cuộc sống một cách thực chất và thiết thực.  

Tin, ảnh: Thanh Thảo
 Từ khóa:
bình đẳng giớiphụ nữgiám sát
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