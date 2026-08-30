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ClockThứ Năm, 10/09/2026 14:54

Đan Điền: Ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

HNN.VN - Ngày 10/9, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phối hợp với Hội LHPN xã Đan Điền tổ chức ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Khẳng định vai trò của phụ nữ

 
Ban Chủ nhiệm mô hình ký cam kết thực hiện các tiêu chuẩn được đề ra. 

Tham dự có bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Mô hình nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, an toàn.

Cuộc vận động gồm 11 tiêu chuẩn: 5 không (không đói nghèo; không bạo lực; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không lãng phí); 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và 3 an (an toàn, an tâm, an sinh).

Phát biểu tại chương trình, bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đánh giá cao sự chủ động của Hội LHPN xã Đan Điền trong xây dựng mô hình điểm; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm mô hình đẩy mạnh tuyên truyền 11 tiêu chuẩn, kết nối nguồn lực hỗ trợ các gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chủ động phòng ngừa bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, ma túy và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

 Hội LHPN thành phố phấn đấu đến năm 2030 có trên 80% chi hội xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.

Thảo Vy
 Từ khóa:
phụ nữ5 không 3 sạch3 an
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