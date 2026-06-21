Tăng cường lồng ghép giới trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cho cán bộ Hội cùng các bên liên quan về việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, hướng đến phát triển bền vững và bao trùm.

Trong thời gian triển khai dự án, thông qua các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm và truyền thông, đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp cùng người dân tại địa bàn dự án đã được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và cộng đồng về vai trò của bình đẳng giới ngày càng được nâng cao, góp phần đưa các yếu tố giới được xem xét đầy đủ hơn trong quá trình hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương.

Việc lồng ghép giới một cách thường xuyên, đầy đủ trong các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra mà còn bảo đảm tính bền vững, toàn diện trong quá trình phát triển.

Trang bị kiến thức về thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội cho cán bộ phụ nữ

Thông qua dự án, Hội LHPN thành phố Huế tăng cường kết nối, xây dựng mối quan hệ hợp tác với chính quyền các cấp và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm huy động thêm nguồn lực cho công tác thúc đẩy bình đẳng giới. Đây cũng là cơ sở để khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội thảo, TS. Lê Văn Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng đã chia sẻ những cơ hội và thách thức trong việc lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, việc lồng ghép giới giúp bảo đảm sự công bằng giữa nam và nữ trong tiếp cận cơ hội phát triển; nâng cao hiệu quả và tính thực tiễn của các kế hoạch phát triển; giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới; tăng cường quyền năng và sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.