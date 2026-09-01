Phường Phong Thái chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Trưởng Đoàn giám sát chia sẻ thông tin tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phong Thái.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phong Thái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương về bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chế độ thông tin, báo cáo. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được thực hiện theo quy định.

Báo cáo giám sát cũng lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa.

Đoàn Giám sát ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong thực hiện các nội dung giám sát; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 7/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Lê Văn Vu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn Giám sát, tiếp tục rà soát, hoàn thiện những nội dung còn hạn chế; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phong Thái nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá, góp ý; đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu, phát huy kết quả đạt được và tập trung khắc phục những hạn chế. Qua đó, phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.