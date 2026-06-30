Lồng ghép bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển ở cơ sở

Cán bộ Hội phụ nữ tham gia khóa tập huấn.

Trong hai ngày 15-16/8, học viên được trao đổi, thảo luận và thực hành xác định các giải pháp lồng ghép giới trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá.

Tham gia giảng dạy, TS. Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng, cho rằng phân tích giới cần bắt đầu từ những câu hỏi cụ thể: Ai làm gì? Ai có gì và ai cần gì? Ai tham gia, ai ra quyết định, ai được hưởng lợi và ai gặp rào cản? Từ đó, cán bộ cơ sở có thể nhận diện khoảng cách giới, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp, thay vì chỉ đưa nội dung bình đẳng giới vào kế hoạch một cách chung chung.

Theo TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, lồng ghép giới phải được thực hiện xuyên suốt chu trình xây dựng kế hoạch, từ phân tích thực trạng, xác định vấn đề, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đến phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá. Các mục tiêu, chỉ tiêu cần cụ thể, có thể đo lường, qua đó cho thấy phụ nữ và nam giới thực sự tiếp cận, tham gia và hưởng lợi như thế nào.

Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thực hiện tốt vai trò tuyên truyền bình đẳng giới trong các hoạt động phong trào.

Từ những nội dung được trao đổi, cán bộ Hội tập trung phân tích các vấn đề thực tiễn tại cơ sở: Khi triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế, phụ nữ đã thực sự tiếp cận được nguồn vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và thị trường hay chưa? Khi đào tạo nghề, thời gian, điều kiện và phương thức đào tạo có phù hợp với phụ nữ? Trong các chương trình giảm nghèo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, phụ nữ đang tham gia ở mức độ nào và còn gặp những rào cản gì?

Theo chương trình, học viên không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn thực hành xác định giải pháp lồng ghép giới trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, một số lĩnh vực cụ thể, phân công trách nhiệm, nguồn lực và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá.