Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

HNN.VN - Chiều 20/10, Hội Nữ trí thức thành phố Huế phối hợp với Hội Doanh nhân nữ thành phố Huế long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025).

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt 

Buổi gặp mặt là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của chị em trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, là dịp để các nữ trí thức, nữ doanh nhân Huế gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hướng tới tương lai với nhiều khát vọng, cống hiến mới.

Đến dự buổi gặp mặt có ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (nay là thành phố Huế); các UVTV Thành ủy: Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế; ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. Tham dự còn có ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể chị em phụ nữ, đặc biệt là các nữ trí thức và nữ doanh nhân Huế – những người không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hai Hội trong việc đoàn kết, hỗ trợ, kết nối các thành viên, phát huy tinh thần sáng tạo, nhân ái và trách nhiệm xã hội của người phụ nữ Huế trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương mong muốn trong thời gian tới, các nữ doanh nhân, nữ trí thức tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, dấn thân, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển bền vững; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Huế – “trí tuệ, nhân hậu, thanh lịch và giàu lòng nhân ái” – góp phần xây dựng thành phố Huế văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc.

Thay mặt Hội Nữ trí thức thành phố Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với các tổ chức hội và phụ nữ Huế nói chung. Bà Vân nhấn mạnh, trong thời gian qua, các nữ trí thức và doanh nhân Huế đã không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, sản xuất – kinh doanh, đổi mới sáng tạo và các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định, Hội Nữ trí thức và Hội Nữ doanh nhân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, tạo mạng lưới kết nối tri thức – kinh doanh – cộng đồng, cùng chung tay xây dựng hình ảnh người phụ nữ Huế hiện đại, tự tin, nhân ái và đầy khát vọng vươn lên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố Huế xanh, sạch, sáng và giàu bản sắc văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng hoa và quà lưu niệm đến các đại biểu và các nhà tài trợ, tri ân sự đồng hành, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, tại buổi gặp mặt, Hội Nữ trí thức và Hội Doanh nhân nữ thành phố Huế đã phát động chương trình kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn – một nét đẹp truyền thống của phụ nữ Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung.

