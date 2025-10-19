Phụ nữ Việt Nam: Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng cống hiến

Khối Phụ nữ Công an Thủ đô diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ những người mẹ, người vợ sẵn sàng hy sinh trong thời chiến, đến những trí thức, doanh nhân, nhà lãnh đạo bản lĩnh trong thời đại hội nhập - phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, đức hy sinh, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng.

Truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang - nền tảng làm nên bản sắc phụ nữ Việt

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản trường ca vĩ đại về lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, trong đó phụ nữ luôn là một phần không thể tách rời, làm nên vẻ đẹp kiên cường và nhân hậu của dân tộc. Từ hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân xâm lược, truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã trở thành phẩm chất cao quý, là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của người phụ nữ Việt Nam.

Trong khói lửa chiến tranh, phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là tiền tuyến kiên cường. Những cô gái mở đường Trường Sơn, những nữ dân công, thanh niên xung phong, y tá, giáo viên, công nhân, nông dân… đã làm nên hình ảnh người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” - vừa gánh vác trọng trách quốc gia, vừa vun vén cho mái ấm gia đình.

Họ là hiện thân của lòng yêu nước, của đức hy sinh thầm lặng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng và sự nghiệp thống nhất đất nước.

Bước vào thời bình, truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa và lan tỏa. Người phụ nữ Việt Nam vẫn là điểm tựa của gia đình, là nhân tố giữ gìn văn hóa, nếp sống và đạo lý dân tộc; đồng thời là lực lượng quan trọng trong lao động, sản xuất, giáo dục, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.” Lời dạy ấy không chỉ tôn vinh vai trò của phụ nữ trong lịch sử dân tộc, mà còn là kim chỉ nam để các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Phong trào phụ nữ Việt Nam - đồng hành cùng dân tộc

Trải qua 95 năm kể từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập (20/10/1930-20/10/2025), phong trào phụ nữ nước ta đã trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế của mình trong mọi lĩnh vực.

Ngay từ những năm đầu thành lập, tổ chức Hội đã vận động, giác ngộ, tập hợp lực lượng phụ nữ tham gia cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Hội đã khởi xướng nhiều phong trào nổi bật, như: “Ba đảm đang”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”... làm rạng danh phẩm chất người phụ nữ Việt Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phong trào phụ nữ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, gắn liền với yêu cầu phát triển đất nước. Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ khởi nghiệp” đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tạo sinh kế và nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Mục tiêu không chỉ dừng ở khẳng định vai trò người phụ nữ trong gia đình, mà còn mở rộng sang vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Hiện nay, phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động xã hội; hơn 26% đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao ở châu Á.

Hàng nghìn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng góp tích cực vào nền kinh tế; hàng vạn phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn là những công dân năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Phụ nữ thời đại mới - bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ tương lai

Bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên của công nghệ, sáng tạo và hội nhập đã mở ra cho phụ nữ Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra là phụ nữ không chỉ “giỏi việc nhà, đảm việc nước” mà còn phải làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.

Những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực: khoa học-công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại diện đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (INWES APNN) năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng quốc tế, các doanh nhân nữ dẫn đầu các tập đoàn lớn, nhiều nữ nghệ sĩ, vận động viên khẳng định tài năng và bản lĩnh trên đấu trường khu vực và thế giới.

Họ là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - năng động, sáng tạo, tự tin, có khát vọng cống hiến và dấn thân vì cộng đồng.

Không chỉ trong đô thị hay lĩnh vực tri thức cao, ở vùng sâu, vùng xa, hàng triệu phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn ngày ngày nỗ lực vượt khó, duy trì sinh kế, chăm lo con cái học hành, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, hàng triệu nữ công nhân đang miệt mài lao động, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Dù ở vị trí nào, người phụ nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng bởi đức hy sinh, nghị lực và lòng nhân hậu.

Phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách.

Nhiều cán bộ nữ giữ trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần hoạch định chiến lược phát triển quốc gia. Họ tham gia xây dựng chính sách, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa những giá trị tiến bộ đến cộng đồng. Điều đó khẳng định một chân lý: sự phát triển của phụ nữ chính là thước đo tiến bộ của xã hội.

Đặc biệt, đã có 154 lượt nữ quân nhân (tính đến đầu năm 2025), chiếm khoảng 14,5% trong tổng số lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cao hơn khá nhiều mặt bằng chung các nước.

Khát vọng của phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ là “ấm no, hạnh phúc” mà còn là được cống hiến, được khẳng định và được tôn vinh.

Từ người nông dân vùng cao đến nhà lãnh đạo, từ người công nhân đến nhà khoa học..., tất cả đều đang chung tay tạo nên một diện mạo mới cho đất nước - một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, bao dung và nhân văn.

Nâng cao vai trò phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tối đa tiềm năng

Trong tiến trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phụ nữ là một lực lượng quan trọng, là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao vai trò phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền và cơ hội phát triển cho phụ nữ không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 cùng hàng loạt chương trình hành động như: “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Phụ nữ với chuyển đổi số”, “Phụ nữ tham gia chuyển đổi xanh”, cùng nhiều chính sách an sinh, chăm lo lao động nữ, đã tạo môi trường để phụ nữ phát triển toàn diện, chủ động hội nhập và sáng tạo.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định yêu cầu “phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”, coi việc giải phóng và phát triển phụ nữ là một trong những tiêu chí thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, kết nối mạng lưới phụ nữ sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, giúp phụ nữ không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số.

Chính sự quan tâm, đồng hành ấy đã và đang giúp phụ nữ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng của mình, góp phần củng cố nền tảng xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc, cộng đồng nhân ái - những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam hôm nay.

Từ truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, sáng tạo hôm nay là hành trình kế thừa và phát triển không ngừng của phụ nữ Việt Nam.

Trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số, bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại và phát triển bền vững./.