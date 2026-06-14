Nữ trưởng thôn trẻ nhiệt huyết

Nữ trưởng thôn Hồ Thị Truyền phối hợp với bộ đội biên phòng chuẩn bị tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Muốn đến thôn Hồng Thủy 1 (sáp nhập bởi thôn Tru Pỉ và Kê 1), xã A Lưới 1 phải vượt qua đèo Pê Ke khúc khuỷu, dài gần 10km. Người dân trong thôn hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Địa hình rừng núi, suối, khe nên tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra khi mưa lũ, giông, lốc. Nhưng người dân luôn yên tâm vì có nữ “thủ lĩnh” trẻ, năng nổ, đầy trách nhiệm, luôn kịp thời tập hợp các lực lượng, cùng chung tay hỗ trợ cho bà con - chị Hồ Thị Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã A Lưới 1.

“Những lúc mưa lũ, tình thế cấp bách, bao giờ chị Truyền cũng chạy đến với bà con trước. Nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ trong thôn, chị Truyền kịp thời đưa lực lượng đoàn viên, thanh niên, phối hợp cùng bộ đội biên phòng đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn; giúp người dân di chuyển, bảo vệ tài sản...”, ông Hồ Văn Nghiền, một trong những người được chị Truyền và các lực lượng hỗ trợ trong mưa lũ, nhớ lại.

Ông Kăn Binh góp lời, trước tinh thần, hành động thiết thực, luôn hết lòng vì người dân như vậy, nên bà con sẵn sàng nghe theo mỗi lúc chị Truyền kêu gọi, vận động. Cuối năm 2025, khi những trận mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường trên địa bàn thôn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông hoàn toàn, nghe theo vận động, người dân thôn Hồng Thủy 1 sẵn sàng đội mưa, cùng nhau chung sức, với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, trong 2 ngày đã giải phóng bùn đất, nhanh chóng khơi thông đường sá. Do mưa kéo dài, xảy ra sạt lở trên nhiều điểm, người dân không nề hà, nhiều ngày tiếp theo, gác lại việc nhà để chung sức vì cộng đồng.

Sự tín nhiệm đối với nữ cán bộ đoàn trẻ trước đây (nay là nữ trưởng thôn trẻ) còn được thể hiện trong sự đồng lòng nạo vét hệ thống kênh mương, bảo đảm hoạt động sản xuất; sửa chữa, nâng cấp khu vực cống trên địa bàn, hạn chế nguy hiểm khi giao thông trong mùa mưa lũ. Sau những đề xuất của nữ trưởng thôn, hiện nay, chiếc cầu dân sinh trên địa bàn thôn Hồng Thủy 1 đã khởi công; trong đó, kinh phí được chính quyền địa phương kết nối, các lực lượng và người dân đồng lòng góp công xây dựng.

Theo Trung tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, trong vai trò cán bộ đoàn hay ở cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hồng Thủy 1, chị Hồ Thị Truyền luôn là người đứng đầu, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới. Là phụ nữ, nhưng chị Truyền không quản ngại vất vả, băng rừng, lội suối phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng trong những đợt truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện nay, để góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, chị Truyền đã khảo sát, tổng hợp danh sách 30 hộ dân đăng ký trồng dứa trên diện tích tập trung 20ha. Đồng thời, đề xuất với Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 xin kinh phí mua cây giống. Chị Truyền đặt quyết tâm đồng hành, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng để cải thiện thu nhập từ loại cây trồng này.