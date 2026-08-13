Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Với những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất, chuyến thăm đã đạt được các mục tiêu đề ra ở mức cao, mở rộng không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam và Australia, New Zealand - các Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương, vươn lên tầm cao mới. Những kết quả hợp tác về kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh… là minh chứng cho nỗ lực đưa các thành tựu đối ngoại trở thành sức mạnh và nguồn lực thiết yếu cho công cuộc phát triển đất nước.

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand trên cương vị mới ghi một dấu mốc lịch sử, khẳng định sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam thúc đẩy quan hệ với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương - các mối quan hệ đã trải qua hơn nửa thế kỷ bền bỉ vun đắp, vượt mọi trở ngại của khoảng cách địa lý và thời gian. Chuyến thăm cũng góp phần thắt chặt quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nước bạn bè, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để Việt Nam và các nước tăng cường hợp tác, kết nối, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau và cùng vượt qua những biến động sâu sắc của tình hình khu vực và thế giới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những định hướng chiến lược, khuôn khổ hợp tác thiết thực cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới.

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia đã chứng minh sức sống mãnh liệt theo thời gian. Bối cảnh cùng mục tiêu phát triển mới của mỗi nước đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những định hướng chiến lược, khuôn khổ hợp tác thiết thực cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới.

Hai nước đã ra ba Tuyên bố chung, gồm Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế; và đặc biệt, Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mở ra mô hình hợp tác mới theo hướng nâng từ chuyển giao sang hợp tác cùng phát triển trong các lĩnh vực vốn được coi là động lực then chốt cho sự phát triển của nước ta trong kỷ nguyên mới.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến lãnh đạo Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng, nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, Việt Nam và New Zealand, một quốc gia khác ở Nam Thái Bình Dương, cũng có mối quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả dựa trên nền tảng tình hữu nghị được vun đắp hơn 50 năm qua và cùng chia sẻ những giá trị tương đồng như yêu chuộng hòa bình, coi trọng sự phát triển bền vững.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần củng cố hệ thống dựa trên luật lệ.

Các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo New Zealand đều nhấn mạnh yêu cầu khai thác mạnh hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước.

Quyết tâm tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước để tạo nền tảng và hành trang cho Việt Nam và New Zealand tiếp tục vững bước trong giai đoạn phát triển mới đã được thể hiện rõ qua những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ, mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị mới, cùng lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Với hàng loạt kết quả nổi bật, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi mốc son trên hành trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác năng động, hiệu quả.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và các đối tác Nam Thái Bình Dương khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, Việt Nam cam kết tiếp tục là cầu nối gắn kết quan hệ giữa ASEAN với Australia và New Zealand.

Với hàng loạt kết quả nổi bật, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi mốc son trên hành trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác năng động, hiệu quả. Chuyến công tác cũng truyền tải thông điệp về sự trân trọng, quyết tâm vun đắp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và hai nước bạn bè; để đối ngoại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới là kiến tạo không gian phát triển, kết nối nguồn lực và nâng cao sức mạnh phục vụ tương lai đất nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

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