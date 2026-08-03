Điều tiết hồ Tả Trạch để thử tải cống xả sâu

Việc điều chỉnh lưu lượng xả hồ Tả Trạch nhằm thử tải cống xả sâu số 1 và số 3

Ngày 3/8, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch đã có thông báo số 45/TB - CTY gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về việc điều chỉnh điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương.

Theo đó, thời gian bắt đầu điều tiết diễn ra từ 14 giờ ngày 3/8 và kết thúc ngay trong ngày.

Căn cứ mực nước hồ lúc 7 giờ ngày 3/8 đạt cao trình +30.82m. Để tiến hành thử tải cống xả sâu số 1 và số 3, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch tiến hành điều tiết qua 2 cửa cống xả sâu trên với lưu lượng dao động từ 122m3/s đến 366m3/s. Lưu lượng qua nhà máy thủy điện 41m3/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du từ 163m3/s đến 407m3/s.

Việc điều chỉnh lưu lượng xả nhằm mục đích thử tải cống xả sâu số 1 và số 3, đồng thời bảo đảm an toàn cho vùng hạ du sông Hương trong quá trình vận hành kỹ thuật.



Các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương dọc lưu vực sông Hương được đề nghị chủ động thông báo cho người dân để triển khai các biện pháp an toàn cần thiết.