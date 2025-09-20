Chỗ dựa cho phụ nữ, trẻ em khó khăn

Hội LHPN phường Vỹ Dạ luôn đồng hành, giúp đỡ hội viên đơn thân, yếu thế

Em Nguyễn Thanh Bình (học sinh lớp 5), ở tổ dân phố Công Lương, phường Vỹ Dạ mồ côi cha. Mẹ một mình nuôi 3 con ăn học. Số tiền Hội LHPN phường hỗ trợ Bình hàng tháng thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” phần nào giảm bớt gánh nặng cho mẹ Bình, giúp em có thể tiếp tục đến trường cùng các bạn.

“Không những hỗ trợ tiền học cho cháu Bình, mỗi dịp lễ, tết, đầu năm học... mẹ con tôi đều nhận được quà của các cấp hội. Tôi không có việc làm ổn định nên sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần mà các hội viên phụ nữ dành cho mẹ con tôi vô cùng ý nghĩa. Sự “đùm bọc” đó của Hội LHPN phường sẽ là động lực để tôi không ngừng cố gắng nuôi các con ăn học tới nơi, tới chốn”, chị Nguyễn Thị Thúy Loan, mẹ của Bình bộc bạch.

Để có nguồn quỹ ổn định đỡ đầu cho 10 trẻ mồ côi, và các hội viên đơn thân, yếu thế, các chi hội đã tích cực thực hiện các hoạt động như thu gom phế liệu, nuôi heo đất tiết kiệm, vận động, kết nối các nhà hảo tâm để tranh thủ nguồn lực.

45 suất quà, suất học bổng đầu năm học mà Hội LHPN phường vừa trao đến các em học sinh nghèo vượt khó chính là sự san sẻ, đồng hành đối với những mảnh đời kém may mắn.

Chị Nguyễn Thị Bồng, 60 tuổi, tổ dân phố Vân Dương là phụ nữ khuyết tật, gia cảnh khó khăn; song chị Bồng chưa bao giờ “bị bỏ lại phía sau”. Ngoài sự hỗ trợ hàng tháng từ Hội LHPN phường, chị Hồng luôn được chị em hội viên trong chi hội quan tâm, giúp đỡ. “Nhà neo người, lại ốm đau nên tôi luôn được quan tâm, giúp đỡ. Những món quà, tiền mặt... không những giúp tôi đỡ gánh nặng mà những tình cảm của chị em khiến tôi có niềm tin hơn đối với cuộc sống”, chị Hồng chia sẻ.

Bà Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vỹ Dạ cho biết: Trên địa bàn phường có khoảng 60 phụ nữ khó khăn, đơn thân, yếu thế và 50 trẻ em có hoàn cảnh cần được quan tâm, giúp đỡ. Bên cạnh việc nắm chắc số lượng, hoàn cảnh để có sự hỗ trợ hợp lý, Hội LHPN phường còn tích cực động viên chị em có hoàn cảnh khó khăn còn trẻ tuổi mạnh dạn vay vốn không lấy lãi hoặc lãi suất ưu đãi để vươn lên phát triển kinh tế. Hội LHPN phường cũng giới thiệu, kết nối cho hàng chục chị em có việc làm như: Tham gia các tổ liên kết may mặc, nấu ăn, phục vụ dịch vụ đám cưới...

Với những hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ nghèo, Hội LHPN phường Vỹ Dạ đã kịp thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ các hoạt động trợ giúp của Hội LHPN phường, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Từ đó, đời sống tinh thần, vật chất các chị em cũng được nâng lên, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và góp phần khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội.