  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 28/09/2025 11:32

Thư gởi con trai - Những bức thư không khép lại

HNN - Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, Nguyễn Đức Tùng là một giọng viết riêng biệt. Ông vừa là bác sĩ, vừa là nhà thơ, nhà văn - một thân phận kép khiến ngòi bút luôn khởi đầu từ trải nghiệm cá nhân rồi mở rộng ra những câu hỏi lớn của đời sống. Ký ức, thân phận con người và suy tư triết học trở thành mạch cảm xúc thường trực, chảy xuyên suốt qua nhiều tác phẩm ông sáng tác, trong văn phong giản dị mà lắng sâu. Thư gởi con trai, tập bút ký và truyện ngắn do NXB Phụ nữ ấn hành, là minh chứng cho phong cách ấy.

Khúc tình ca từ Huế trong “Gửi mặn nồng cho biển”Cuốn cẩm nang tạo cho trẻ thói quen đọc sáchKhi đời cho ta trái chanh

 Tập bút ký và truyện ngắn “Thư gởi con trai”

Cuốn sách tập hợp 80 bức thư viết trong nhiều thời điểm khác nhau, có thư như một bút ký, có thư như tiểu luận, có thư chỉ ngắn gọn như một mẩu chuyện đời, có thư gần như là một truyện ngắn. Nhưng tất cả đều thống nhất - trong một giọng văn chân thành, giàu nhân văn và rất trữ tình - đó là những lời nhắn gửi từ một người cha dành cho con, đồng thời cho cả những thế hệ sau.

Ngay từ nhan đề, Thư gởi con trai đã mở ra một đối thoại tâm tình. “Con trai” ở đây, như tác giả chia sẻ, vừa là đứa con ruột thịt, vừa là biểu tượng cho thế hệ mai sau: “Chúng ta có một mùa để sống, một mùa để yêu thương, một mùa để nhớ lại”. Những bức thư vì thế vượt khỏi phạm vi riêng tư, trở thành di sản ký ức và kinh nghiệm sống dành cho tất cả người trẻ.

Một trong những sợi dây xuyên suốt tập sách là ký ức quê nhà và những vết hằn chiến tranh. Nguyễn Đức Tùng không viết về trận đánh hay biến cố sử thi, mà lặng lẽ ghi lại ám ảnh trong đời sống thường nhật - những vết thương tinh thần ông muốn kể lại cho thế hệ sau như một lời nhắc nhớ. Giọng văn không bi lụy, mà nhẹ nhàng, nén đau thương để ấp ủ niềm tin vào tình người.

Giữa những ca trực bệnh viện nơi xứ người, ông viết trong mười, mười lăm phút ngắn ngủi. Chính sự gấp gáp ấy khiến văn chương trở nên gần gũi như hơi thở. Người đọc bắt gặp những chi tiết giản dị: một chiếc đinh cong, một đứa trẻ lạc giữa đám đông, bếp lửa gợi nhớ quê nhà, đôi gót sen thôn dã… Những điều nhỏ bé, qua ngòi bút ông, trở thành biểu tượng của thân phận, ký ức và truyền thống.

Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở phong cách viết. Nguyễn Đức Tùng chọn một lối văn tiết chế để không ủy mị về cảm xúc, tối giản để không lê thê, và câu văn trữ tình, đầy thi vị như những truyện ngắn hay bút ký. Bởi lẽ, nhà văn từng nói: “Những bức thư này là câu chuyện, không phải những bài giảng luân lý hay lời khuyên đạo đức. Chúng chỉ kể lại những kinh nghiệm, những cảm xúc, những suy nghĩ”. Vì vậy, người đọc không cảm thấy đang đọc bài giảng đạo đức, mà như đang ngồi lặng nghe một bậc tiền bối kể chuyện. Câu chữ nhẹ nhàng, thủ thỉ, nhưng sau khi khép lại, vẫn còn ngân vang trong lòng người đọc bởi chiều sâu triết luận. “Người ta thường nhìn mà không lắng nghe. Chúng ta tập nhắm mắt và khi nhắm mắt, lắng nghe, chúng ta sẽ nghe được hàng trăm tiếng động, hàng trăm ngôn ngữ. Trong những tiếng động ấy có một thứ âm thanh kỳ diệu được tổ chức thành các nốt nhạc. Trong hàng trăm ngôn ngữ ấy có một thứ ngôn ngữ của tình yêu và trí tuệ (…)”.

Thư gởi con trai có thể xem như một “di sản tinh thần” Nguyễn Đức Tùng để lại, không chỉ cho con, mà cho cả người đọc hôm nay và mai sau. Một tập sách nhỏ về dung lượng, nhưng lớn về nhân sinh: Những bài học về sự tử tế, về tình phụ tử, về ký ức và sự nối dài của ký ức. Những bức thư ấy, dù khép lại trên trang giấy, vẫn tiếp tục mở ra cuộc đối thoại không ngừng giữa quá khứ và hiện tại, giữa riêng tư và phổ quát - chính là vẻ đẹp bền lâu của văn chương Nguyễn Đức Tùng.

Bảo Chân (giới thiệu)
 Từ khóa:
thư gởi con trainhững bức thư không khép lạiđọc sách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khúc tình ca từ Huế trong “Gửi mặn nồng cho biển”

Nhắc đến Tôn Nữ Diệu Hạnh, nhiều độc giả nghĩ ngay đến một cây bút văn xuôi quen thuộc, tác giả của hơn mười tiểu thuyết, trong đó có tác phẩm “Tạ từ dĩ vãng” được chuyển thể thành phim “Trái tim mùa đông”. Nhưng bên cạnh một nhà văn dày dạn, chị còn là một tâm hồn thơ ca. Và “Gửi mặn nồng cho biển” ra đời như một sự trở lại đầy bất ngờ của một Diệu Hạnh khác - dịu dàng, nồng nàn và thẳm sâu.

Khúc tình ca từ Huế trong “Gửi mặn nồng cho biển”
Ai cũng có thể tỏa sáng như trăng rằm

“Ngôi làng Trăng Méo” được viết bởi tác giả May (bút danh khác là Tịnh Tâm, tên thật Nguyễn Thị Hồng Phượng) và minh họa bởi họa sĩ Thư Cao, do Nhà Xuất bản Kim Đồng phát hành nhân dịp tết Trung thu. Đây là một cuốn truyện tranh đầy mới lạ và thú vị dành cho lứa tuổi nhi đồng.

Ai cũng có thể tỏa sáng như trăng rằm
Khi đời cho ta trái chanh

Những câu chuyện cổ tích của Andersen thường buồn, và lắm khi kết thúc không có hậu. Những câu chuyện ấy đầy ắp những chi tiết kích hoạt sự tưởng tượng và cũng rất nhiều bài học ý nghĩa. Và đọc Chuyện đời tôi (bản dịch của Đăng Thư - Omegaplus và NXB Thế giới ấn hành), người đọc sẽ vỡ lẽ ra từng điều một.

Khi đời cho ta trái chanh
Cuốn cẩm nang tạo cho trẻ thói quen đọc sách

Vừa qua, cuốn sách “Cùng con làm bạn với sách” của tác giả Hoàng Trọng Thủy được giới thiệu, chia sẻ ở nhiều workshop, buổi nói chuyện về sách. Đây được xem là cuốn cẩm nang dành cho các bậc phụ huynh trong nỗ lực giúp con có thói quen và tạo niềm đam mê đọc sách.

Cuốn cẩm nang tạo cho trẻ thói quen đọc sách
Đọc sách là hành trình ngược thời gian

“Đọc một cuốn sách hay cũng giống như trò chuyện với những người ưu tú nhất của các thế kỷ đã qua” - Đặng Nguyễn Ngọc Nhi (học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Quốc Học) đã dẫn lại lời của triết gia René Descartes khi nói về vai trò của sách. Đó cũng như là lời nhắn gửi của Nhi đến với nhiều bạn trẻ trong hành trình theo đuổi việc đọc và kiếm tìm tri thức.

Đọc sách là hành trình ngược thời gian

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top