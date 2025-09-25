Chủ động kế hoạch sinh sản, nâng cao chất lượng dân số

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Trung tâm Y tế Phong Điền

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Tại buổi truyền thông chăm sóc SKSS&KHHGĐ do Trung tâm Y tế Phong Điền tổ chức ở phường Phong Phú, nhiều phụ nữ trên địa bàn đã chăm chú lắng nghe các chia sẻ về kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc SKSS và hướng dẫn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Đặc biệt, sự tham gia của các nữ sinh tuổi vị thành niên cho thấy bước chuyển quan trọng trong việc tiếp cận người trẻ, giúp các em hiểu và biết cách bảo vệ bản thân.

Theo BSCKI. Trần Thiện Phước, Trưởng khoa Chăm sóc SKSS, Trung tâm Y tế Phong Điền, công tác truyền thông được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể. Nhờ vậy, nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên và học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. “Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Đội ngũ y tế cơ sở sẽ được nâng cao năng lực tư vấn, hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, đồng thời đẩy mạnh truyền thông theo nhóm nhỏ, cá nhân, phù hợp với từng đối tượng”, bác sĩ Phước nhấn mạnh.

Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 2025 với chủ đề “Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”, ngành y tế TP. Huế đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông đa kênh với những thông điệp rõ ràng: “Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn”; “Giới trẻ hãy chủ động phòng tránh để bảo vệ sức khỏe và xây dựng tương lai tươi sáng”; “Yêu thương đúng cách, chủ động tránh thai là trách nhiệm với tương lai”.

Cùng với đó là nhiều hoạt động hưởng ứng, như: mít tinh, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, tập huấn, diễu hành... tạo hiệu ứng lan tỏa. Ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành y tế lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, duy trì câu lạc bộ truyền thông, phát tài liệu, sản phẩm mẫu nhằm nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, mạng lưới cộng tác viên dân số và y tế thôn bản đóng vai trò “cầu nối” quan trọng, đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm trong chăm sóc SKSS&KHHGĐ.

Giữ vững tỷ suất sinh hợp lý

Theo Sở Y tế TP. Huế, giữa năm 2024, dân số thành phố đạt hơn 1,17 triệu người, tổng tỷ suất sinh (TFR) đạt 2,07 con/phụ nữ, duy trì mức sinh thay thế, giữ ổn định cơ cấu dân số. Trên 98,3% phụ nữ mang thai được khám định kỳ, 100% ca sinh có nhân viên y tế hỗ trợ, tỷ lệ tử vong mẹ giảm còn 10/100.000 ca sinh - thấp hơn mức trung bình cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75% trong nhóm phụ nữ độ tuổi sinh sản, khẳng định quyền tự quyết sinh sản ngày càng được thực hiện tốt.

Song song với duy trì mức sinh thay thế, ngành y tế đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm cân bằng giới tính khi sinh. Theo BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em (Sở Y tế), do tư tưởng trọng nam vẫn tồn tại ở một số địa bàn, nên ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, từ truyền thông lồng ghép trong cộng đồng, trường học, khu công nghiệp đến kiểm soát chặt chẽ hoạt động siêu âm, nghiêm cấm tiết lộ giới tính thai nhi. Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm còn 15,1%, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gần như được xóa bỏ. Đây là những thành quả quan trọng, góp phần ổn định dân số và nâng cao chất lượng giống nòi.

Dù đạt nhiều kết quả, TP. Huế vẫn đối mặt với độ già hóa dân số nhanh, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn những khó khăn. Do đó, ngành y tế cần tiếp tục đổi mới truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ, mở rộng chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế.