Làm giàu từ nuôi gà đen H’Mông

Mô hình nuôi gà đen H’Mông của chị Phạm Thị Hồng

Nhận thấy mô hình nuôi và kinh doanh gà đen H’Mông có nhiều triển vọng, chị Hồng đã vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi ủy thác qua kênh phụ nữ để khởi nghiệp.

Trước đây, chị Hồng cũng có chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu là gà tam hoàng, gà lai chọi, vịt… Sau này, khi tìm hiểu kỹ về gà đen H’mông - giống gà quý hiếm, có thịt, xương đen, chắc và thơm, thị trường ưa chuộng nên chị Hồng đã mạnh dạn nuôi thử. Từ vài trăm con gà lứa, nuôi lớn để bán gà thịt, đến nay, trang trại của chị Hồng duy trì hơn 2 ngàn con gà con nuôi bán giống và gần hàng ngàn con gà thịt.

Ai chỉ trang trại nào làm tốt, kinh nghiệm hay, chị Hồng đều tìm tới để học hỏi, từ xã Phú Vinh đến Đà Nẵng hay ngoài Bắc... Chăn nuôi loại gà đen, điều quan trọng là phải chú ý tới khâu chọn giống, nhập giống ở những nơi uy tín, chất lượng. Không chỉ tiêm phòng đầy đủ, đúng định kỳ các loại vắc-xin mà còn phải cho gà uống nước điện giải vào mùa nắng nóng, giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và mùa đông thì phải đảm bảo độ ấm áp.

“Nuôi gà đen H’Mông không khác gì nhiều so với gà ta, gà lai... nhưng có nhiều lợi thế hơn. Bởi gà đen H’Mông được thị trường ưa chuộng, giá cao hơn, sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Để có được cơ ngơi như hôm nay, tôi cũng đi từ những bước đi “chập chững”, khi chưa có kinh nghiệm thì nuôi ít, dần dần có kinh nghiệm thì tăng dần về số lượng. Có những lúc chăn nuôi không thuận lợi, đàn gà mắc dịch bệnh, nhưng tôi không nản chí. Sau mỗi thất bại, tôi lại tích lũy được kinh nghiệm để hạn chế tối đa những rủi ro. Nhờ được đi tham quan các mô hình nuôi gà hiệu quả ở các nơi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nên 3 năm nay từ khi bắt đầu nuôi, kinh doanh đến nay, các lứa gà cũng ít khi mắc dịch bệnh, phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao”, chị Hồng chia sẻ.

Vừa chuyện trò với chúng tôi được một lúc, điện thoại chị Hồng reo liên tục. Các mối sỉ gần xa đặt hàng. Mỗi ngày, chị Hồng xuất bán trên 300 con gà thịt, với giá 160 ngàn đồng/kg.

Bà Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vỹ Dạ nhận xét: Chị Hồng là một trong những gương điển hình hội viên phụ nữ vượt khó trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhờ có hướng phát triển phù hợp, kinh tế gia đình chị Hồng ngày càng khá giả, cuộc sống ổn định và nuôi được các con ăn học đến nơi đến chốn. Mô hình chăn nuôi, kinh doanh gà đen H’Mông của chị Hồng khá mới ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Hội LHPN xã cũng vận động, khuyến khích chị em đến tham quan, học hỏi mô hình này để phát triển kinh tế gia đình.