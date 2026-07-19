Hiện thực hóa nghị quyết bằng hành động cụ thể

Nhiều diễn đàn để doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, vướng mắc được tổ chức.

Cơ chế “luồng xanh”

Sau hơn một năm NQ68-NQ/TW đi vào cuộc sống, thành phố Huế đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động thiết thực. Khâu đột phá đầu tiên được thành phố lựa chọn là cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thành phố đã và đang tập trung nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm. Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư ngay từ khâu tiếp cận dự án.

Đánh giá 1 năm thực hiện NQ68-NQ/TW, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo triển khai quyết liệt cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; kiểm soát chặt tiến độ, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả; siết chặt quản lý và thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản bảo đảm nguồn cung cho các công trình, dự án trên địa bàn… Những giải pháp này sẽ xử lý phần nào khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của doanh nghiệp (DN).

Ngoài các chính sách hỗ trợ DN của Trung ương, cuối năm 2025, HĐND thành phố Huế đã thông qua NQ số 45/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 về một số chính sách hỗ trợ đối với DN thành lập mới, tập trung hỗ trợ 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên chuyển đổi mô hình lên DN. Sự hỗ trợ trực tiếp thông qua công cụ tài chính này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tạo sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh của DN ngay khi mới gia nhập thị trường.

Để giải quyết bài toán khó khăn trong tiếp cận nguồn lực phát triển, thành phố Huế cũng đang đóng vai trò quan trọng làm cầu nối, tổ chức 343 buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp lẫn trực tuyến giữa các tổ chức tín dụng và cộng đồng DN. Các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình tín dụng ưu đãi; đào tạo, nâng cao đội ngũ doanh nhân, DN cũng được triển khai. Chỉ trong một năm qua, thành phố đã tổ chức 16 khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về khởi sự kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý dòng tiền, xây dựng thương hiệu, bán hàng đa nền tảng và chuyển đổi số trong kinh doanh thu hút 1.120 lượt người tham gia.

Định hình tư duy phục vụ

Những giải pháp, hành động đưa NQ68-NQ/TW đi vào đời sống đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, thành phố có 600 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 9.109 tỷ đồng, tăng 51% về số lượng và gấp 2,2 lần về vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, 238 DN trở lại hoạt động cho thấy niềm tin của DN vào thị trường và môi trường kinh doanh đang được cải thiện.

UBND thành phố Huế cũng chủ động hoạch định tầm nhìn dài hạn bằng việc phê duyệt đề án “Phát triển 6.000 DN thành lập mới trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030”. Theo đề án, thành phố phấn đấu giai đoạn 2026 - 2030 có ít nhất 6.000 DN thành lập mới. Đến năm 2030, số DN đang hoạt động vào khoảng 10.000 DN, tương đương mức bình quân 70 DN/vạn dân; đóng góp 13.500 tỷ đồng vào tổng thu ngân sách của thành phố; giá trị xuất khẩu của các DN trên địa bàn đạt khoảng 2.230 triệu USD.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn, để đạt mục tiêu trên, thành phố tập trung giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho DN thông qua việc hỗ trợ DN thành lập mới sử dụng miễn phí chữ ký số và hóa đơn điện tử trong năm đầu; chi phí mua máy tính tiền kết nối cơ quan thuế, cùng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại...

Cùng với công tác hỗ trợ, thành phố Huế cũng tập trung đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Đồng thời, vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cần được phát huy và phải lấy sự phát triển của DN làm thước đo hiệu quả điều hành.

Với sự thay đổi trong tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, chính quyền thành phố Huế đang hướng đến tạo dựng một môi trường thuận lợi để cộng đồng DN địa phương tự tin bứt phá.