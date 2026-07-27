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Thế giới

Pháp sơ tán hơn 200 nghìn người do cháy rừng nghiêm trọng

ClockThứ Hai, 27/07/2026 15:05
Nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài cùng gió mạnh đang đẩy miền tây nam nước Pháp vào một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Hơn 42.000ha rừng đã bị thiêu trụi và hơn 200 nghìn người đã được sơ tán khẩn cấp ở quy mô chưa từng có trong thời bình.

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 Cháy rừng diễn ra nghiêm trọng tại tỉnh Gironde ở miền tây nam nước Pháp.

Tại tỉnh Gironde, hàng chục máy bay chữa cháy cùng với hơn 2.500 lính cứu hỏa và mấy nghìn cảnh sát và binh lính đã được huy động để chữa cháy. Tuy nhiên, thời tiết hanh khô và gió mạnh đã khiến cho các đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh sang nhiều khu vực chung quanh.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đánh giá đây "có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình" mà nước Pháp phải triển khai để bảo vệ tính mạng người dân. Tình hình tiếp diễn phức tạp, do vậy chính quyền Pháp phải huy động lực lượng trên cả nước tới chữa cháy và sơ tán người dân.

Tổng diện tích bị cháy ở tỉnh Gironde và tỉnh Landes đã vượt mốc 42.000ha. Có hơn 40 lính cứu hỏa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, trong đó có một số ca chấn thương do nổ bình gas tại khu vực cháy. Hàng trăm công trình, nhà ở và 1 khu cắm trại đã bị ngọn lửa tàn phá hoàn toàn.

Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, Pháp đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU và các quốc gia thành viên đã điều động máy bay và lực lượng chữa cháy đến hỗ trợ dập lửa.

Đến trưa ngày 26/7, cháy rừng tiếp tục lan rộng, chỉ cách Bordeaux - vùng đô thị lớn thứ 5 ở Pháp - gần 20km. Thị trưởng Bordeaux Jérôme Steffe cho biết, tình hình rất đáng lo ngại. Các lực lượng đang nỗ lực để thiết lập hành lang ngăn lửa lan tới các khu đô thị.

Giới chức Pháp xác định hỏa hoạn bắt nguồn từ sự cố vô tình vào ngày 24/7, do máy phát quang bụi rậm tại làng Saumos ở tỉnh Gironde. Thời tiết nắng nóng liên tục kể từ tháng 5, kết hợp nhiệt độ cao trên 30°C và gió mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh và rộng, vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy địa phương.

Vào đỉnh điểm đêm 24 sang ngày 25/7, lửa tiến nhanh với tốc độ 800 đến 1.000 ha/giờ, xuất hiện các hiện tượng vòi xoáy lửa và tàn lửa bay xa tới 1km. Tỉnh Gironde đã phải nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức cao nhất.

Các chuyên gia khí hậu Pháp cảnh báo các đợt cháy rừng diện rộng từ tháng 5 chính là dấu hiệu báo trước cho một thực tế khắc nghiệt mới do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.

Dù cơ chế hỗ trợ liên quốc gia đã được kích hoạt để điều động thêm máy bay chữa cháy từ các nước láng giềng, thực tế cho thấy năng lực ứng phó không quân của toàn khối có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải khi nhiệt sóng càn quét cùng lúc ở các nước nam Âu gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia.

Một trong những nguyên nhân khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn là vì rừng thông ven biển Đại Tây Dương có mật độ đồng nhất rất cao. Khi gặp gió mạnh và nhiệt độ trên 30°C, nhựa thông đóng vai trò như chất xúc tác làm ngọn lửa bùng phát theo chiều đứng, tạo ra các cột lửa cao trên 10m vượt quá khả năng dập tắt của vòi phun áp lực thông thường.

Các chuyên gia khí hậu Pháp cũng nhận định, cháy rừng nghiêm trọng và bất thường trong tháng 7/2026 tại Pháp cho thấy cháy rừng không còn là biến cố bất ngờ của mùa hè, mà đã trở thành một "trạng thái bình thường mới".

Do vậy chữa cháy không chỉ đòi hỏi tăng số lượng xe chữa cháy hay máy bay thả nước, mà phải tái quy hoạch lại toàn bộ cấu trúc rừng, siết chặt quy chuẩn xây dựng ven rừng và tái thiết lập hệ thống cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu khí hậu thời gian thực.

Kể từ tháng 5/2026, nước Pháp đã phải ứng phó nhiều vụ cháy rừng kéo dài do sự kết hợp của đợt nắng nóng đến sớm, lượng mưa thấp kỷ lục và gió mạnh. Khác với các năm trước khi cháy rừng chủ yếu tập trung vào đợt cao điểm tháng 8, mùa hỏa hoạn năm nay bùng phát sớm và lan rộng ra nhiều vùng địa lý từ bắc xuống nam.

Thống kê từ Cơ quan Khí tượng Pháp cho thấy, lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 thấp hơn khoảng 30-40% so trung bình nhiều năm, khiến độ ẩm trong đất và thảm thực vật giảm xuống mức báo động trước khi mùa hè bắt đầu. Hiện tượng thời tiết cực đoan tạo điều kiện cho hiện tượng "cháy vòm" - lửa nhảy vọt qua đỉnh các cây thông cao với tốc độ cực nhanh.

So với đợt cháy rừng lịch sử năm 2022, với 72.000ha bị cháy trong đợt cao điểm tháng 7 và 8, năm nay cháy rừng xảy ra sớm hơn 2 tháng, ngay từ tháng 5.

Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 98.000ha đã bị cháy, mức kỷ lục trên toàn quốc tại Pháp. Chỉ trong mấy ngày qua, chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán khẩn cấp cho hơn 200 nghìn người bằng cả đường bộ lẫn đường biển, gấp 4 lần năm 2022.

https://nhandan.vn/phap-so-tan-hon-200-nghin-nguoi-do-chay-rung-nghiem-trong-post977973.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Phápsơ táncháy rừng nghiêm trọng
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