Xúc tiến mở đường bay giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và đại diện VietJet Air trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Đức cung cấp)

Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và Giám đốc thương mại, Công ty cổ phần Hàng không VietJet (VietJet Air) Tạ Hữu Thanh đã có buổi làm việc với ông Olaf Zernick, Vụ trưởng Vận hành hàng không, Cục Hàng không Liên bang Đức (Bộ Giao thông Vận tải và Kỹ thuật số Liên bang Đức) nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định, trên cơ sở Hiệp định Hàng không giữa ASEAN và EU mà Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đều là thành viên, việc tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng.

“Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và Liên bang Đức không chỉ có ý nghĩa chính trị, ngoại giao mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhất là khai thác tiềm năng du lịch giữa hai nước, trong đó có phục vụ yêu cầu của đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức”, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh.

Theo nhận định của Giám đốc Thương mại VietJet Air Tạ Hữu Thanh, thị trường Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng đường bay châu Âu của Công ty trong những năm tới đây.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu, VietJet Air đã chủ động làm việc với đối tác sân bay của Đức về các dịch vụ mặt đất và hạ tầng.

Dịp này, đại diện VietJet Air cảm ơn sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; sự hỗ trợ kết nối của bộ phận xúc tiến đầu tư cũng như sự tư vấn của Cục Hàng không Liên bang Đức trong quá trình tìm hiểu các quy trình, thủ tục quy định việc triển khai mở đường bay đến Cục Hàng không Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, ông Olaf Zernick, Vụ trưởng Vụ Vận hành hàng không cho biết, Cục Hàng không Liên bang Đức vui mừng được làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và VietJet Air nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác hàng không song phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.

Ông Olaf Zernick khẳng định, Cục Hàng không Liên bang Đức sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải và Kỹ thuật số Liên bang Đức thúc đẩy các quy trình, thủ tục và tư vấn kỹ thuật để VietJet Air có thể triển khai mở đường bay tới Cộng hòa Liên bang Đức; góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nhất là hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

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