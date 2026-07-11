Mở lối cho dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp FDI tham gia hoạt động gặp gỡ và xúc tiến đầu tư

Định vị lại vị thế

Theo đánh giá từ Nghị quyết 10-NQ/TW, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế FDI đã không ngừng phát triển. Không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư, khu vực FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đây, khu vực FDI cũng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường.

Tại TP. Huế, công tác thu hút FDI có những chuyển biến quan trọng. Giai đoạn 2020 - 2025, thu hút FDI tăng cả số lượng và chất lượng trên 3 chỉ tiêu: Số dự án, vốn đăng ký, vốn thực hiện. Doanh nghiệp FDI đóng góp toàn diện trong phát triển kinh tế. Trong năm 2025, doanh nghiệp FDI đóng góp trên 10% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) toàn thành phố, 30% tổng thu ngân sách thành phố, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác, khơi dậy các nguồn lực đầu tư khác.

Nhiều dự án FDI góp phần khẳng định vị thế của Huế, tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Có thể kể đến Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - doanh nghiệp luôn nằm trong top đầu đơn vị nộp ngân sách lớn nhất cho địa phương những năm qua. Với công suất hàng trăm triệu lít bia mỗi năm, doanh nghiệp này đóng góp đáng kể vào GRDP cũng như định hình một hệ sinh thái từ dịch vụ logistics, vận tải, bao bì vỏ chai cho đến hệ thống phân phối, đại lý và phân khúc ngành dịch vụ ăn uống tại địa phương. Cùng với sự đầu tư mạnh mẽ công nghệ, Carlsberg Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch xanh trong hoạt động sản xuất khi tiên phong giảm phát thải carbon và xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế.

Công ty CP Kim Long Motor Huế cũng là doanh nghiệp mới tham gia đầu tư vào Huế. Dù thời gian đầu tư chưa lâu nhưng Kim Long Motor đã ghi dấu ấn với những đóng góp quan trọng về ngân sách, giải quyết việc làm, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Huế.

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI

Hoàn thiện môi trường đầu tư

Dòng vốn FDI đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách, tạo ra hàng vạn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Dù vậy, bức tranh thu hút FDI TP. Huế vẫn còn đối mặt với một số thách thức khi quy mô dòng vốn chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng, đây sẽ là dư địa mà thành phố có thể tiếp tục khai thác.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 10-NQ/TW ra đời sẽ mở ra nhiều kỳ vọng khai thác tốt hơn các dư địa với sự thay đổi từ tư duy thu hút vốn sang tư duy đầu tư chiến lược lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ… làm thước đo. Cùng với đó, những cam kết liên quan đến hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, hải quan, thương mại… sẽ kịp thời tháo gỡ chồng chéo, mâu thuẫn trong tổ chức thực hiện để doanh nghiệp FDI vững tâm đầu tư.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ FDI TP. Huế cho hay: Nghị quyết 10-NQ/TW là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI với sự thay đổi trong tư duy từ mời gọi đầu tư sang xây dựng một hệ sinh thái đầu tư chất lượng cao. Đối với Huế, đây là cơ hội để địa phương thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa phù hợp với định hướng phát triển. Nghị quyết 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực. Nếu thực hiện tốt, doanh nghiệp Huế sẽ có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Chúng tôi kỳ vọng, Chính phủ nói chung và TP. Huế nói riêng sẽ sớm có các cơ chế, chính sách cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch, phát triển hạ tầng logistics và có chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là yếu tố quyết định để tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống”, ông Trần Văn Mỹ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Cảm, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam khẳng định: Điều doanh nghiệp kỳ vọng khi đầu tư tại Huế không chỉ là các chính sách ưu đãi, mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng đồng hành lâu dài, bảo đảm về chất lượng hạ tầng, logistics, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương. Khi môi trường đầu tư đủ thuận lợi, doanh nghiệp không chỉ duy trì hoạt động mà còn sẵn sàng mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài.