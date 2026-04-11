Phong Phú: Tháo gỡ vướng mắc sinh kế từ cơ sở

Người dân TDP Thanh Hương Đông kiến nghị những vướng mắc sinh kế ở cơ sở

Tham gia buổi đối thoại này có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các ban Đảng; lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn liên quan phường Phong Phú.

Buổi tiếp dân diễn ra trong không khí thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần lắng nghe cầu thị. Người dân đã phản ánh, kiến nghị 4 nhóm vấn đề trọng tâm gắn liền với đời sống và sản xuất, như: Khó khăn trong vận chuyển, thu hoạch vụ lúa Đông Xuân năm 2026; một số diện tích đất giao theo Nghị định 64 đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng lợi dụng đất xen ghép để trồng rừng chưa đúng quy định, cũng như việc triển khai dự án nuôi bò tại địa phương chưa đảm bảo mục tiêu ban đầu, gây lãng phí nguồn lực.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Dương, Phó Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, làm rõ từng nội dung mà người dân quan tâm phản ánh. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền được giải thích cụ thể, đưa ra hướng xử lý bước đầu; đồng thời, các nội dung vượt thẩm quyền đã được ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú Phan Hồng Anh cho rằng, việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt sát thực tiễn đời sống Nhân dân. Qua đó, kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý, hạn chế phát sinh điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội bền vững từ cơ sở.

Các đại biểu trao đổi một số nội dung tại hội nghị điều tra xã hội học sáng 15/4

Sáng cùng ngày, UBND phường Phong Phú phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức hội nghị điều tra, đánh giá xã hội và tư vấn đề xuất chính sách tại địa phương.

Dịp này, các đại biểu được phổ biến mục đích, nội dung và phương pháp triển khai điều tra xã hội học với cách tiếp cận khoa học, toàn diện. Nội dung điều tra tập trung thu thập thông tin cơ bản về nhân khẩu, việc làm, thu nhập, điều kiện nhà ở, đời sống dân sinh và các nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, khảo sát sâu các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường như mức độ tiếp cận internet, kỹ năng số, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng: điện - nước - giao thông, cũng như các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính.

Thông qua hoạt động điều tra xã hội học, phường Phong Phú hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân và tình hình phát triển địa phương. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để cấp ủy, chính quyền phân tích, đánh giá, từ đó đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.