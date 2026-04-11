Sôi nổi giải kéo co khởi động mùa du lịch biển Phong Phú năm 2026

ClockThứ Bảy, 11/04/2026 10:48
HNN.VN - Sáng 11/4, UBND phường Phong Phú tổ chức khai mạc giải kéo co để khởi động mùa du lịch biển Phong Phú năm 2026. Tham dự giải có gần 500 VĐV nam, nữ với đến từ 25 tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn.

Sau lễ khai mạc, các đội nữ tranh tài thi đấu 

Giải được thi đấu theo hình thức bốc thăm, đấu loại trực tiếp, chọn ra 6 đội thắng vào bán kết, sau đó 2 đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh giải Nhất và Nhì. Đây cũng là dịp để đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao ở cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đăng Phúc cho biết, giải được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, đồng thời khởi động mùa du lịch biển năm 2026 tại địa phương. Qua giải đấu, sẽ thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các hoạt động du lịch biển tại phường Phong Phú, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến du khách thập phương.

Giải kéo co diễn ra từ ngày 11 đến 12/4.

Song Minh
Du lịch linh hoạt trước biến động thị trường

Trước biến động giá nhiên liệu trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp du lịch đang linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để thích ứng và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Thông điệp về điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cũng được lan tỏa để thu hút du khách.

Mùa ốc gạo biển - mùa vui của ngư dân

Tháng Tư về, dọc những bãi biển xã Phú Vinh, phường Thuận An... lại rộn ràng hơn thường ngày. Khi nắng bắt đầu gay gắt cũng là lúc mùa ốc gạo biển vào vụ. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận trưa đứng bóng, từng tốp ngư dân dầm mình dưới nước kéo lưới, người trên bờ thoăn thoắt sàng cát, nhặt ốc. Một mùa mưu sinh tất bật nhưng cũng đầy hy vọng, bởi năm nay ốc gạo vừa được mùa, lại được giá.

