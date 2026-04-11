Sôi nổi giải kéo co khởi động mùa du lịch biển Phong Phú năm 2026

Sau lễ khai mạc, các đội nữ tranh tài thi đấu

Giải được thi đấu theo hình thức bốc thăm, đấu loại trực tiếp, chọn ra 6 đội thắng vào bán kết, sau đó 2 đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh giải Nhất và Nhì. Đây cũng là dịp để đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao ở cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đăng Phúc cho biết, giải được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, đồng thời khởi động mùa du lịch biển năm 2026 tại địa phương. Qua giải đấu, sẽ thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các hoạt động du lịch biển tại phường Phong Phú, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến du khách thập phương.

Giải kéo co diễn ra từ ngày 11 đến 12/4.