Lắng nghe để xử lý các vấn đề dân sinh ở Phong Điền

Người dân tổ dân phố Phú Xuân đề đạt một số nguyện vọng về đầu tư thiết chế phục vụ dân sinh

Người dân tổ dân phố Phú Xuân đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống hằng ngày. Nổi bật là tình trạng một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của bà con, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân mong muốn địa phương sớm quan tâm đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện diện mạo khu dân cư.

Nhiều ý kiến đề xuất phường hỗ trợ trang bị thêm dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao tại nhà văn hóa tổ dân phố để tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết.

Người dân cũng kiến nghị địa phương xem xét bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân có nhu cầu; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng nhà phòng, chống thiên tai, bão lũ và kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống điện lưới nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và phần giải trình của các phòng, ban chuyên môn, ông Nguyễn Tài Tuệ ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản ánh của bà con. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban liên quan kiểm tra thực tế, rà soát từng nội dung để tham mưu UBND phường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề khác sẽ được tổng hợp, đề xuất cấp trên xem xét xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.